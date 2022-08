Očkovanie proti osýpkam bude pre deti v Nemecku naďalej povinné

Karlsruhe 18. augusta (TASR) - Očkovanie proti osýpkam zostane v Nemecku pre deti v jasliach a škôlkach povinné. Vo štvrtok o tom rozhodol Spolkový ústavný súd, ktorý tak zamietol sťažnosti niekoľkých rodičov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Zákonodarca uprednostnil ochranu ľudí ohrozených nákazou osýpkami pred záujmami sťažovateľov a ich detí, pričom neporušil ústavu," uvádza sa v stanovisku súdu.



Povinné očkovanie proti osýpkam má za cieľ toto ochorenie jedného dňa úplne zlikvidovať. Vedci odhadujú, že vírus osýpok by mohol úplne vymiznúť, ak by sa dalo zaočkovať aspoň 95 percent populácie, no tento cieľ sa zatiaľ nepodarilo splniť.



Od 1. marca 2020 môžu materské školy a jasle v Nemecku prijať deti od jedného roku veku len vtedy, ak sú zaočkované proti osýpkam alebo toto ochorenie už prekonali. Rovnaké pravidlo platí aj pre opatrovateľov.



Rodičia detí museli do konca júla tohto roka predložiť potvrdenie, že ich dieťa bolo proti osýpkam skutočne zaočkované. V prípade, že rodičia potvrdenie neposkytli, mohli dostať pokutu až do výšky 2500 eur.