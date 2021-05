Očkovanie tínedžerov od 12 rokov by v Nemecku mohlo začať v auguste

Rodinný lekár Karl Schorn očkuje svoju pacientku Nicole Brusselärsovú vakcínou od konkorzia Pfizer/Biontech v Berlíne, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Berlín 7. mája (TASR) - Nemecko sa bude snažiť do konca augusta spustiť očkovanie proti koronavírusu pre tínedžerov od 12 rokov. Oznámil to vo štvrtok nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn po stretnutí ministrov zdravotníctva spolkových krajín v Berlíne. Spahn uviedol, že Nemecko by chcelo s takouto vakcináciou začať, hneď po tom, ako ju odsúhlasí Európska lieková agentúra (EMA), informovala agentúra AFP.EMA ešte v pondelok oznámila, že začala s hodnotením vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Pfizer/BioNTech pre deti vo veku od 12 do 15 rokov.Farmaceutický gigant Pfizer/BioNtech pred niekoľkými týždňami vyhlásil, že jeho vakcína je účinná aj pre túto vekovú kategóriu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že s očkovaním zmienenej vekovej skupiny sa môže začať bezodkladne. V súčasnosti je táto vakcína v EÚ schválená pre osoby vo veku 16 a viac rokov, pripomína AFP.Nemecká vláda taktiež plánuje zrušiť v júni tzv. prioritné očkovanie a ponúknuť možnosť zaočkovať sa už každému dospelému obyvateľovi, ktorý bude chcieť.Spahn spresnil, že všetci dospelí budú mať ešte skôr možnosť zaočkovať sa vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Nemecké úrady pritom ešte donedávna odporúčali túto vakcínu podávať len ľuďom nad 60 rokov, a to pre obavy z tvorby krvných zrazenín po zaočkovaní, ktoré sa vyskytli najmä u mladých ľudí. Agentúra DPA okrem toho informovala, že očkovanie vakcínou od AstraZenecy by mohlo čoskoro prebiehať už aj v ambulanciách všeobecných lekárov.Avizovaný plán ministra zdravotníctva, ktorý by takýto krok umožnil na celonárodnej úrovni, ale ešte nebol definitívne schválený, pripomína DPA. Očkovanie u všeobecných lekárov je však už dlhšie dostupné pre obyvateľov viacerých nemeckých spolkových krajín. V Berlíne sa táto možnosť vzťahuje na ľudí vo veku 60 a viac rokov.Na rozdiel od AstraZenecy sa však vakcínami od konzorcia Pfizer/BioNTech a firmy Moderna očkuje len vo vakcinačných centrách a čakacia doba na pridelenie termínu môže trvať aj niekoľko týždňov, dopĺňa DPA.