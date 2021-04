Očkovanie v ČR sa zrýchlilo, jednu dávku má už takmer 1,5 milióna ľudí

Praha 15. apríla (TASR) - Očkovanie proti novému koronavírusu sa v Česku zrýchlilo. Aspoň jednu dávku dostalo už 1.482.502 osôb a 796.463 ľudí už má za sebou kompletnú vakcináciu. Sedemdňový priemer očkovania sa dostal nad hranicu 50.000 podaných dávok. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál Novinky.cz.



Najvyššia zaočkovanosť je medzi najstaršími vekovými kategóriami, ktoré mali spolu so zdravotníkmi najvyššiu prioritu.



Aspoň jednu dávku má už nadpolovičná väčšina seniorov vo vekovej kategórii 70-74 rokov. V skupine medzi 75-79 ročných dosahuje zaočkovanosť prvou dávkou 64 percent a v skupine nad 80 rokov je miera zaočkovanosti do 70 percent.



Najstarší seniori sú tiež jedinou skupinou, kde má kompletné očkovanie dvoma dávkami viac ako polovica z nich (51 percent). U ľudí vo veku 75-79 rokov má kompletné očkovanie necelá tretina (31 percent) a vo vekovej kategórii 70-74 rokov je to necelých 17 percent.



U ďalších vekových kategórií je zaočkovanosť prvou dávkou zhruba desať percent. Ide o zdravotníkov a ďalšie prioritné skupiny, ako aj o chronicky chorých, ktorí majú nárok na prednostnú vakcináciu. Od stredy sa do rezervačného systému môžu registrovať aj ľudia nad 65 rokov, na ktorých by malo v prípade záujmu dôjsť s očkovaním v najbližších týždňoch.



Viac ako 2.278.000 podaných dávok vakcíny by v ČR stačilo na kompletné zaočkovanie desatiny obyvateľov (10,4 percenta), čo je podľa údajov agentúry Bloomberg napríklad na úrovni Švédska či Poľska (10,5 percenta).



Susedné štáty majú napospol podaných viac vakcín - Rakúsko na úrovni 12,4 percenta populácie, Nemecko na úrovni 11,6 percenta, Slovensko na úrovni 11 percent.



V Európe sa môže pochváliť najvyšším percentom podaných vakcín v prepočte na obyvateľov Británia (30,3 percenta), Srbsko hlási vakcíny pre 20,8 percenta ľudí.



Rusko, ktoré v rámci zahraničnopolitických operácií ponúka mnohým krajinám svoje vakcíny Sputnik V, má zatiaľ zaočkované len štyri percentá vlastnej populácie. Čína by podľa dostupných údajov mohla mať kompletne zaočkovaných 6,3 a India 4,2 percenta obyvateľstva.



Výnimkou z veľmocí sú Spojené štáty s 30,5 percentami zaočkovaných obyvateľov.



Okrem ostrovných štátov s minimom obyvateľov patrí pomyselné víťazstvo v percentách administrovaných vakcín Izraelu. V židovskom štáte by malo byť v súčasnosti zaočkovaných až 56,9 percenta obyvateľov.



Prepočet administrovaných vakcín na počet obyvateľov je prehľadným kritériom pre rozdielne očkovacie stratégie jednotlivých krajín. Zatiaľ čo niektoré preferujú kompletné očkovanie rizikových skupín, ďalšie vsadili na podávanie najmenej jednej dávky čo najväčšiemu percentu obyvateľstva s cieľom zabrániť ťažkému priebehu choroby COVID-19.