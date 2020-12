Očkovať v Rakúsku začnú v nedeľu, vakcínu dostane päť osemdesiatnikov

Viedeň 23. decembra (TASR) - Očkovanie proti novému druhu koronavírusu sa v Rakúsku, tak ako vo väčšine krajín Európskej únie, začne v nedeľu. Prvé dávky dostane od 09.00 h päť vysoko rizikových pacientov špeciálnej ambulancie v priestoroch Lekárskej univerzity vo Viedni (MedUni), oznámil v stredu na tlačovej konferencii rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



"Očkovanie predstavuje začiatok víťazstva nad pandémiou," citujú Kurza rakúske médiá. "Je to dôvod na radosť. Tento deň sa zapíše do dejín," vyhlásil kancelár.



Prvé dávky vakcíny od konzorcia BioNTech/Pfizer podajú Ursula Wiedermannová-Schmidová, predsedníčka Rakúskej spoločnosti pre vakcinológiu (ÖgVaK), a predseda Komory rakúskych lekárov(ÖÄK) Thomas Szekeres.



Prvými príjemcami vakcíny bude päť osôb nad 80 rokov, ktoré sa na očkovanie prihlásili dobrovoľne, uviedla Wiedermannová-Schmidová. Kurz v tejto súvislosi zdôraznil, že úmrtnosť ľudí nad 75 rokov infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 je desať percent. Každý štvrtý človek nad 85 rokov by nákazu neprežil.



Prvá dodávka vakcíny dorazí do Rakúska 26. decembra. V januári bude mať táto krajina k dispozícii 240.000 dávok, vo februári 332.000 a v marci ďalších 375.000. V tom čase by už mali byť podľa Kurza k dispozícii aj vakcíny od iných výrobcov, ako sú AstraZeneca či Moderna. Kancelár prisľúbil, že očkovacia látka bude distribuovaná čo najspravodlivejšie.



Zároveň upozornil, že očkovanie si vyžiada čas a kapacity budú v prvých mesiacoch "veľmi obmedzené". Od apríla by sa mala situácia zlepšiť a hladký priebeh dodávok očakáva Kurz v lete.



Podľa ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera (Zelení) Rakúsko objednalo celkovo 18,5 milióna dávok vakcíny. Podpísané sú predbežné zmluvy na dve miliardy dávok. Očkovať by sa postupne nemalo vo veľkých centrách, ale lokálne na miestach, ktoré sú blízko k občanom, teda v domovoch dôchodcov a opatrovateľských ústavoch, v ordináciách lekárov a priamo v obytných štvrtiach. Zároveň s tým by sa postupne zaviedol elektronický očkovací preukaz.