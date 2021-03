Očkovanie vakcínou od AstraZenecy pozastavuje aj Španielsko

Balenie s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca v lekárni v meste Boulogne Billancourt pri Paríži 15. marca 2021. Foto: TASR/AP

Madrid 15. marca (TASR) - Do skupiny európskych krajín, ktoré pozastavili očkovanie vakcínou od firmy AstraZeneca, sa v pondelok pridalo aj Španielsko. Dôvodom sú správy o vzniku nebezpečných krvných zrazenín po podaní tejto očkovacej látky, informovala tamojšia ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová.Dočasné zastavenie používania vakcíny od AstraZenecy bude platiť najmenej dva týždne, povedala reportérom šéfka španielskeho rezortu zdravotníctva, ktorú citovala agentúra AFP.Táto správa prichádza len niekoľko hodín po tom, čo rovnaké rozhodnutie prijali aj Francúzsko, Taliansko a Nemecko.Francúzsko podľa prezidenta krajiny Emmanuela Macrona pozastavilo očkovanie vakcínou od AstraZenecy najmenej do utorka popoludnia. V tomto termíne sa očakávalo vydanie odporúčania Európskej agentúry pre lieky (EMA), ktorá neskôr spresnila, že svoje rozhodnutia o ďalších krokoch zverejní vo štvrtok.Talianska agentúra pre lieky (AIFA) v pondelok uviedla, že očkovanie vakcínou od firmy AstraZeneca prerušuje v rámci bezpečnostných a dočasných opatrení a čaká na rozhodnutie EMA.Nemecké ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že rozhodnutie o pozastavení očkovania prijalo ako preventívne opatrenie na základe odporúčania nemeckého Inštitútu Paula Ehrlicha (PEI), ktorý v súvislosti s vakcínami od AstraZenecy žiada ďalšie vyšetrovanie.Očkovanie látkou od tejto britsko-švédskej spoločnosti v nedeľu z preventívnych dôvodov pozastavilo aj Holandsko a minulý týždeň tak urobili i Dánsko, Nórsko, Island, Bulharsko a Írsko.EMA tiež v pondelok informovala, že pokračuje vo vyšetrovaní udalostí, ktoré majú údajnú spojitosť s tvorbou krvných zrazenín u ľudí zaočkovaných AstraZenecou. Experti WHO sa v utorok stretnú s predstaviteľmi EMA, aby prediskutovali ďalší vývoj situácie okolo tejto vakcíny, a EMA vo štvrtok uskutoční "mimoriadne zasadnutie" práve ohľadom vakcíny AstraZeneca.Obe organizácie nateraz naďalej zastávajú názor, že vakcína od AstraZenecy je bezpečná a jej výhody prevažujú nad rizikami vedľajších účinkov.