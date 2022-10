Očkovanie zdarma v ČR proti opičím kiahňam je aj pre promiskuitných

Praha 15. októbra (TASR) - Očkovanie proti opičím kiahňam, a to zadarmo, sa v Česku novo ponúka aj pre ľudí viac ohrozených touto nákazou. Medzi nich sa radia osoby s viacerými sexuálnymi partnermi v uplynulom polroku, ľudia nakazení pohlavnými chorobami alebo sexuálni "pracovníci".



Použitie vakcíny muselo špeciálne povoliť ministerstvo zdravotníctva ČR, informoval server iDnes.cz.



Ministerstvo vydalo rozhodnutie, ktorým upravilo podmienky pre užívanie danej vakcíny. Na Twitteri o tom informoval predseda Českej vakcinologickej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně (ČLS JEP-ČVS) Roman Chlíbek.



Doteraz bolo dané očkovanie schválené len pre zdravotníkov a laborantov, ktorí prichádzajú do kontaktu s nakazenými či s vírusom, ako aj pre ľudí po kontakte s niekým nakazeným.



Chlíbek vedie Národný inštitút pre zvládanie pandémie (NIZP), ktorý ministrovi zdravotníctva Vlastimilovi Válkovi radí v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Zmenu požadovala aj Spoločnosť infekčného lekárstva ČLS JEP-ČVS.



"Ministerstvo na základe odporúčania NIZP správne rozšírilo skupiny bezplatného očkovania proti opičím kiahňam," napísal Chlíbek.



Podľa rozhodnutia ministerstva môžu zdravotníci aplikovať vakcínu aj ľuďom, ktorí mali v uplynulom polroku nejakú pohlavnú chorobu alebo viac sexuálnych partnerov, mužom majúcim sex s mužmi liečeným na HIV či ich partnerom alebo sexuálnym pracovníkom.



Vakcína proti opičím kiahňam nie je v ČR oficiálne registrovaná, takže ministerstvo muselo jej používanie špeciálne povoliť. V rozhodnutí z 11. augusta tak urobilo len pre zdravotníkov v možnom riziku nákazy a pre rizikové kontakty nakazených.



Dve dávky vakcíny sa podávajú s odstupom 28 dní, ČR ju získala vďaka spoločnému nákupu Európskej únie.



Opičie kiahne boli bežné v západnej a strednej Afrike, od mája sa rozšírili aj do Európy a ďalších krajín - v Európe sa nakazilo viac ako 20.000 ľudí, v Česku je hlásených 72 prípadov.



Nákaza sa prejavuje typickou vyrážkou, často v oblasti genitálií, a príznakmi podobnými chrípke, ako je horúčka, zväčšenie lymfatických uzlín alebo bolesť hlavy a svalov. Nákaza sa šíri dlhodobým blízkym kontaktom, napríklad sexuálnym.