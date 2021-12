Očkovaným prestanú platiť po 9 mesiacoch certifikáty, oznámil Vojtěch

Praha 2. decembra (TASR) - Ľuďom v Česku, ktorí sú očkovaní dvoma dávkami vakcíny proti novému koronavírusu, vypršia po deviatich mesiacoch certifikáty. Nové pravidlo začne platiť od 1. januára 2022. Na štvrtkovom on-line brífingu to oznámil tamojší minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch, informuje portál TN.cz českej televízie Nova.



"Preočkovanie prebieha už od septembra, veríme tomu, že sa zvyšok preočkuje, a že to zvládneme," uviedol Vojtěch. "Hovoríme to dopredu, aby ľudia neboli prekvapení," doplnil.



"Stále platí to, že po šiestich mesiacoch príde SMS správa, že sa môžete nechať preočkovať. Potom na to majú ľudia tri mesiace," povedal dosluhujúci minister. Po posilňujúcej dávke bude zatiaľ certifikát platný na dobu neurčitú.



Preočkovávať by sa ľudia mali v budúcnosti viac u praktických lekárov. České ministerstvo zdravotníctva zároveň odporučí ľuďom, ktorí majú vakcínu Janssen, preočkovať sa po dvoch mesiacoch mRNA vakcínou. Vojtěch v tejto súvislosti uviedol, že primárne bude používaná vakcína Moderna.