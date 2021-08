V USA sa proti covidu budú musieť očkovať zamestnanci v zdravotníctve

Washington 12. augusta (TASR) - Americké ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok oznámilo, že od všetkých svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s pacientmi, bude vyžadovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP.



Nové opatrenie sa bude vzťahovať na zhruba 25.000 ľudí - ide o takmer jednu tretinu všetkých zamestnancov ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb. Podľa amerických médií by malo nadobudnúť účinnosť koncom septembra.



"Naším cieľom číslo jedna je zdravie a bezpečnosť amerických občanov vrátane našich federálnych zamestnancov. A vakcíny sú najlepším nástrojom, ktorý máme, aby sme ochránili ľudí pred covidom, zabránili šíreniu variantu delta a zachránili životy," uviedol vo vyhlásení šéf rezortu zdravotníctva Xavier Becerra.



Ide už o tretie ministerstvo v Spojených štátoch, ktoré zavádza povinné očkovanie pre svojich zamestnancov. Predtým tieto kroky ohlásil Pentagón i ministerstvo pre záležitosti veteránov. V júli prezident Joe Biden oznámil, že všetci zamestnanci federálnych úradov sa budú musieť dať zaočkovať; v opačnom prípade pre nich budú platiť obmedzenia vrátane pravidelného testovania.



Vakcíny proti covidu sú v USA zdarma a ľahko dostupné, avšak napriek tomu je kompletne zaočkovaná len polovica obyvateľstva, konštatuje AFP.



V dôsledku šírenia variantu delta stúpol v USA priemerný počet nakazených za 24 hodín na vyše 100.000 - hodnotu, akú tam naposledy evidovali počas silnej vlny pandémie v zime. Aktuálne bol zaznamenaný i vysoký nárast počtu hospitalizácií ľudí infikovaných koronavírusom, ktoré spôsobuje najmä nákazlivejší variant delta. V týždni od 3. augusta prijali v priemere do nemocníc za deň 7707 pacientov s covidom, čo predstavuje 40-percentný nárast oproti predchádzajúcemu týždňu, vyplýva z údajov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).