Od 15. júna budú v Anglicku povinné rúška vo verejnej doprave

Londýn 4. júna (TASR) - V Anglicku bude od 15. júna povinné nosenie rúšok v prostriedkoch verejnej dopravy. Oznámil to vo štvrtok britský minister dopravy Grant Shapps, ktorého citovala stanica BBC.



Minister na tlačovej konferencii povedal, že je potrebné prijať "všetky preventívne" opatrenia, keďže po ďalšom uvoľňovaní obmedzení pohybu sa aj vo verejnej doprave očakáva zvýšený nápor cestujúcich.



Rúška budú povinné v autobusoch, vlakoch, trajektoch i lietadlách. Výnimku v tomto smere budú mať len veľmi malé deti, zdravotne postihnutí a tiež ľudia, ktorí majú problémy s dýchaním.



Shapps uviedol, že rúško na tvári bude pre cestovanie verejnou dopravou "podmienkou", ktorej nerešpektovanie by podľa jeho slov mohlo "napokon" viesť aj k pokutám.



Škótska premiérka Nicola Sturgeonová už pred časom informovala, že jej vláda zvažuje, že zavedie povinné nosenie rúšok na tvár v určitých situáciách. Momentálne v Škótsku odporúčajú úrady ľuďom nosiť rúška v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy.



Vo Walese takéto odporúčanie nevydali. V Severnom Írsku zase obyvateľom odkázali, aby nosenie rúška zvážili na miestach, kde nie je možné dodržiavať odstup od iných ľudí.



Britská vláda sa dlhý čas vyjadrovala k rúškam pomerne váhavo. Ľudí síce posmeľovala k ich noseniu v uzavretých verejných priestoroch, zároveň však pripúšťala, že vedci v otázke ich nosenia nemajú jasný jednotný názor, uvádza BBC.



Premiér Boris Johnson sa na konci apríla vyslovil, že v rámci uvoľňovania opatrení "budú rúška užitočné z epidemiologických dôvodov a ľuďom zároveň dodajú odvahu, že sa môžu vrátiť do práce".



Až doteraz však bolo nosenie rúšok len dobrovoľné, takže štvrtkové oznámenie Shappsa predstavuje v tomto smere veľkú zmenu, komentuje BBC.



Z Británie vo štvrtok hlásili 176 nových úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré si tam celkovo vyžiadalo už 39.904 životov.