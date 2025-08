Od 2. augusta sú účinné zásadné časti nariadenia o umelej inteligencii

Bratislava 1. augusta (TASR) - Od 2. augusta 2025 vstupujú do účinnosti zásadné časti európskeho nariadenia o umelej inteligencii (AI), tzv. AI Act (AIA), ktoré sa dotknú poskytovateľov a používateľov systémov AI, členských štátov aj samotnej Európskej komisie (EK). Na sedem najdôležitejších zmien, ktoré budú formovať trh s AI technológiami v EÚ upozornila Asociácia AI (ASAI).



Podľa asociácie sa začínajú uplatňovať pravidlá pre činnosť, určovanie a notifikáciu tzv. notifikovaných orgánov (notified bodies) - orgánov posudzovania zhody, ktoré budú oprávnené hodnotiť zhodu vysokorizikových systémov AI. Členské štáty prostredníctvom svojich notifikujúcich orgánov určia a overia spôsobilosť týchto subjektov podľa stanovených požiadaviek.



Platia povinnosti pre generatívne a všeobecné modely (GPAI). Pre modely uvedené na trh pred 2. augustom 2025 sa povinnosti začnú uplatňovať až od 2. augusta 2027.



Každý členský štát musí do 2. augusta 2025 určiť a oznámiť EK, ktoré inštitúcie budú pôsobiť ako notifikujúce orgány a orgány dohľadu nad trhom pre účely AIA. Jeden z orgánov dohľadu nad trhom bude určený ako jednotné kontaktné miesto. Na orgány dohľadu aj notified bodies sa prvýkrát explicitne vzťahuje povinnosť zachovávať dôvernosť obchodných a technických údajov, ktoré získajú počas auditu.



Štáty reportujú EK, či majú dostatok financií a odborníkov na výkon dozoru. Úroveň ich pripravenosti pravdepodobne ovplyvní rýchlosť registrácií a certifikácií.



Členské štáty EÚ musia stanoviť a do 2. augusta 2026 oznámiť EK svoje pravidlá sankcií za porušenie AIA. Tieto môžu zahŕňať veľmi vysoké finančné pokuty (až do 35 miliónov eur alebo 7 % obratu) aj nepeňažné opatrenia.



EK môže prijať vykonávacie akty pre GPAI, ak nebude hotový alebo dostatočný kódex správania, a začína každoročné preskúmanie katalógu zakázaných AI praktík.



ASAI upozornila, že Slovensko aktuálne pripravuje vlastný rámec správy AI. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania prvý návrh zákona o organizácii štátnej správy v oblasti AI.



ASAI podčiarkla, že už 23. júna 2025 zverejnila vôbec prvý národný etický kódex pre vývoj, implementáciu a používanie AI. „Kódex dáva firmám praktické odporúčania, ako nad rámec zákona zabezpečiť transparentnosť a dôveru používateľov,“ uviedol predseda správnej rady ASAI Róbert Gašparovič. Od septembra asociácia otvorí pracovné skupiny na prípravu sektorových etických kódexov pre financie, zdravotníctvo, priemysel a ďalšie odvetvia.



Ďalší míľnik AIA posúva podľa ASAI reguláciu AI z teórie do praxe. Spoločnosti, ktoré začnú konať už teraz, získajú konkurenčnú výhodu - nielen tým, že sa vyhnú sankciám, ale aj tým, že si vybudujú reputáciu zodpovedného inovátora.



ASAI je nezávislá platforma združujúca vývojárov, akademikov a používateľov AI technológií na Slovensku. Cieľom ASAI je podporovať etický a bezpečný rozvoj AI v súlade s európskymi princípmi a prinášať členom praktické návody, ako splniť požiadavky AIA.