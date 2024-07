Od 2. júla začne fungovať Európska agentúra pre drogy

Brusel 1. júla (TASR) - Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v pondelok odcestovala do Lisabonu, aby asistovala pri spustení novej Európskej agentúry pre drogy (EUDA), ktorá nahradí Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). Informuje o tom spravodajca TASR.



EUDA bude s novým mandátom od 2. júla zohrávať väčšiu úlohu proti výrobe a šíreniu nezákonných drog v EÚ.



Komisárka má na utorok naplánované pracovné stretnutie s portugalskou ministerkou vnútra Margaridou Blascovou a navštívi forenzné laboratórium v sídle portugalskej justičnej polície, ktoré testuje zadržané drogy. Neskôr sa spolu s portugalskou ministerkou spravodlivosti Ritou Júdiceovou a belgickou ministerkou vnútra Anneliese Verlindenovou zúčastní na slávnostnom pristúpení Belgicka a Nemecka do Námorného analytického a operačného centra – narkotiká (MAOC – N). Vstupom Belgicka a Nemecka sa centrum výrazne posilní, čo umožní lepšiu koordináciu spoločných protidrogových zásahov na otvorenom mori.



Oficiálne otvorenie EUDA je naplánované na stredu 3. júla. Svoje poslanie posilní výskumom drog a ich ponuky na trhu a tiež vypracovaním hodnotení drogových hrozieb.



Komisárka sa v stredu zúčastní na podpise pracovnej dohody medzi EUDA a Ekvádorom, odkiaľ do Európy prúdi časť nezákonných drog. Európska komisia pripomenula, že všetky tieto opatrenia pomáhajú zavádzať do praxe stratégiu EÚ na boj proti organizovanému zločinu na roky 2021 – 2025, ako aj protidrogovú stratégiu Únie na uvedené obdobie.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)