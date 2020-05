Od 25. mája príde v ČR ďalšia fáza uvoľňovania opatrení

Praha 15. mája (TASR) - Podmienky a pravidlá poslednej vlny uvoľňovania opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré vstúpia v Česku do platnosti 25. mája, predstavil v piatok na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Informovala o tom spravodajská televízia ČT 24.



Od 25. mája môžu znova otvoriť hotely, vnútorné priestory reštaurácií, hrady a zámky, interiéry zoologických a botanických záhrad, kempingy a kúpaliská. Prevádzku môžu obnoviť i tetovacie a piercingové štúdiá, sauny, soláriá a wellness centrá a alternatívne taxislužby.



Vnútorné priestory reštaurácií budú môcť byť otvorené do 23.00 h. V čase od 23.00 h do 06.00 h bude ich prevádzka obmedzená na výdaj cez okienko.



Povolené budú verejné udalosti s účasťou do 300 osôb vrátane tých vo vnútorných priestoroch. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa od 8. júna kapacita zvýši na 500 osôb a od 22. júna na tisíc.



Povolené budú aj návštevy v domovoch sociálnych služieb a nemocniciach. Návštevy budú limitované na dvoch príbuzných, ktorí nesmú byť v karanténe.



Česká vláda od 25. mája zruší povinné nosenie ochranných rúšok na verejnosti. Táto povinnosť však bude naďalej platiť vo vnútorných priestoroch stavieb mimo bydliska, v prostriedkoch verejnej dopravy vrátane taxislužieb a pri blízkom kontakte s ďalšou osobou na miestach, kde sa nachádzajú dve osoby vo vzdialenosti menej než dva metre.



V priestoroch barov a reštaurácii bude nosenie rúšok povinné; ľudia si ich budú môcť zložiť len počas konzumácie jedál a nápojov.



Od 25. mája sa obnoví i nepovinná školská výučba pre žiakov prvého stupňa základných škôl.



Česká republika vo štvrtok zaznamenala 82 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je zatiaľ najvyšší denný nárast v máji. Celkovo sa v ČR infikovalo 8351 ľudí a 293 nákaze podľahlo.