Od 7. mája prvýkrát v Nemecku pribudlo viac ako 1000 nakazených za deň

Berlín 6. augusta (TASR) - V Nemecku v stredu pribudlo 1045 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Oznámil to vo štvrtok Inštitút Roberta Kocha (RKI).



Ide o prvý denný nárast o viac ako 1000 prípadov od 7. mája, pripomína agentúra DPA.



Počet osôb, ktoré mali pozitívne výsledky testov na koronavírus SARS-CoV-2, tak v Nemecku od začiatku pandémie stúpol na 213.067.



Počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa zvýšil o sedem na 9175. Z COVIDu-19 sa vyliečilo okolo 195.200 nakazených.



Takzvané reprodukčné číslo vírusu (R0) udávajúce, koľko ďalších osôb infikuje jeden nakazený, malo podľa odhadov RKI k polnoci zo stredy na štvrtok hodnotu 0,9 (deň predtým to bolo 1,2). R0 odráža vývoj približne v predchádzajúcich desiatich dňoch.



Počet prípadov nákazy v Nemecku začal opäť stúpať pred niekoľkými týždňami. Najnovší denný nárast nesúvisí s lokalizovanými ohniskami, ako tomu bolo v polovici júna v prípade bitúnku v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ale prípady sa vyskytli v celej krajine.



V nasledujúcich dňoch sa navyše končia prázdniny v 16 spolkových krajinách. Už vo štvrtok sa vrátili žiaci do škôl v Hamburgu.



Spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn bude na tlačovej konferencii vo štvrtok informovať o ďalšom postupe vlády v boji proti pandémii.