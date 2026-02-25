< sekcia Zahraničie
Od apríla Barcelona zdvojnásobí turistickú daň
Súčasná daň 5 až 7,50 eura sa tak zvýši na 10 až 15 eur v závislosti od kategórie hotela.
Autor TASR
Barcelona 25. februára (TASR) - Turisti v katalánskej Barcelone si od apríla priplatia o 10 až 15 eur viac za noc strávenú v meste. Katalánsky parlament v stredu schválil návrh zákona, podľa ktorého sa turistická daň pre hostí ubytovaných v hoteloch zdvojnásobí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Súčasná daň 5 až 7,50 eura sa tak zvýši na 10 až 15 eur v závislosti od kategórie hotela. Napríklad dvojdňový pobyt pre pár v štvorhviezdičkovom hoteli bude po novom o 45,60 eur vyšší ako doteraz. Na cestujúcich výletných lodí kotviacich v mestskom prístave sa bude naďalej vzťahovať platba zhruba 6 eur za noc.
Katalánske úrady sa týmto krokom snažia vyhovieť protestom Barcelončanov, ktorí čelia nadmernému počtu turistov v meste. Podľa ich názoru sa tým zvyšujú aj ceny bývania, pretože rastie dopyt po krátkodobom prenájme ubytovania.
Z textu zákona vyplýva, že štvrtina príjmov zvýšenej turistickej dane pôjde na riešenie bytovej krízy. Barcelona plánuje do roku 2028 úplne zakázať krátkodobý prenájom dovolenkových bytov. V európskom rebríčku najvyšších turistických daní mestu doteraz patrilo 11. miesto. Najvyšší turistický poplatok je v Amsterdame, kde návštevníci za jednu noc platia približne 18,45 eura.
