Od augusta pribudnú nové úseky diaľnic s výberom mýta

Bratislava 30. júla (TASR) - Od 1. augusta sa zmení zoznam vymedzených úsekov diaľnic i ciest prvej a druhej triedy s výberom mýta. Dĺžka vymedzených úsekov ciest sa po úpravách zvýši o vyše desať kilometrov (km) na 8282,846 km. V stredu o tom informovala spoločnosť SkyToll.



Od augusta vznikne na spoplatnenej sieti ciest a diaľnic celkovo 26 nových vymedzených úsekov. Výber mýta bude zavedený na novovybudovanom 5,3 km dlhom úseku R3 medzi Tvrdošínom a Nižnou. Ešte v tomto roku pribudne do spoplatnenej siete aj rýchlostná cesta R2 v úseku Košice, Šaca - Košické Oľšany so spoplatnenou dĺžkou 14,4 km. Medzi vymedzené úseky ciest bol zaradený aj 2,8 km úsek diaľnice D1 medzi križovatkami Ivachnová-západ a Ivachnová, ktorý bol odovzdaný do predčasného užívania na konci vlaňajšieho roka.



Celkovo bude upravených 18 vymedzených úsekov ciest. Zmeny sa týkajú preklasifikovania vymedzených úsekov cesty I/69 a I/66 (Kováčová - Banská Bystrica), ako aj zmien ciest druhej triedy pri Tepličke nad Váhom. Zároveň bude zrušených 20 vymedzených úsekov ciest.