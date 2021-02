Od Bidenovho nástupu do úradu podali v USA 50 miliónov dávok vakcín

Washington 26. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok privítal skutočnosť, že odkedy v januári nastúpil do svojej funkcie, podali ľuďom v USA už 50 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Biden uviedol, že vakcinačná kampaň "o týždne predstihuje" jeho stanovený plán, Američanov však varoval, aby boli aj naďalej obozretní a nosili rúška. Informovala o tom agentúra AFP.



Biden sa pri nástupe do úradu zaviazal, že počas svojich prvých 100 dní vo funkcii zabezpečí, že bude v USA podaných 100 miliónov dávok vakcín. Niektorí kritici vtedy jeho plán označovali za nedostatočne ambiciózny, pripomína AFP.



Biely dom sa však teraz domnieva, že smeruje k tomu, aby tento limit poľahky prekročil. "Ideme správnym smerom, a to aj napriek neporiadku, aký sme zdedili," uviedol Biden odkazujúc podľa AFP na situáciu, v akej boli USA v súvislosti s pandémiou počas úradovania jeho predchodcu vo funkcii, exprezidenta Donalda Trumpa.



USA sú pandémiou najviac zasiahnutou krajinou na svete, pričom počet úmrtí spôsobených nákazou novým koronavírusom tam začiatkom tohto týždňa presiahol polmiliónovú hranicu.



Biden však poznamenal, že za obdobie posledných šiestich týždňov, odkedy sa 20. januára ujal svojho úradu, sa tempo očkovania "zdvojnásobilo" a distribúcia vakcín príslušným úradom sa zvýšila o 70 percent. Nový demokratický prezident USA tiež prisľúbil, že "do konca júla" budú mať USA dostatok vakcín pre zaočkovanie všetkých dospelých Američanov.



Biden upozornil, že napriek klesajúcemu počtu nových prípadov i zlepšeniu v očkovacej kampani, ešte "nie je čas na oddych". "Musíme si stále umývať ruky, zachovávať vzájomné odstupy, a preboha, nosiť rúška," povedal americký prezident a dodal tiež, že vakcíny sú "bezpečné a účinné".



Biden v prezidentských voľbách z vlaňajšieho novembra porazil svojho rivala, republikánskeho exprezidenta Trumpa, čiastočne aj vďaka prísľubu, že bude brať pandémiu vážne, a že posilní očkovaciu kampaň v krajine, pripomína AFP. Kritici tvrdia, že Biden si v tomto smere nastavil latku príliš nízko, Biely dom však argumentuje tým, že nechcel nasľubovať nesplniteľné. Keď v januári nastúpil do úradu, bola očkovacia látka podaná len 16,5 miliónom Američanov.



USA podľa Bidenových slov do dnešného dňa podali spomedzi všetkých krajín sveta svojim obyvateľom najviac dávok vakcín, pričom majú tiež najvyššie percento úplne zaočkovanej populácie, to znamená ľudí, ktorí už dostali predpísaný počet dávok vakcín (pri niektorých typoch jednu, pri iných dve).