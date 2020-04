Od Bruselu očakáva 70 percent Maďarov odloženie politických sporov

Budapešť 17. apríla (TASR) - Odloženie politických sporov a pomoc členským krajinám zo strany Európskej únie v čase pandémie koronavírusu očakáva 70 percent Maďarov, vyplýva z výsledkov prieskumu verejnej mienky maďarského inštitútu Századvég.



Iba 23 percent opýtaných vyjadrilo názor, že opatrenia maďarskej vlády spôsobili neúmerné a neopodstatnené sústredenie moci do rúk budapeštianskeho vládneho kabinetu a že Brusel by mal zasiahnuť.



Výsledky prieskumu zverejnil v piatok spravodajský server Origo.hu, ktorý pripomenul, že v uplynulých týždňoch sa kroky vlády premiéra Viktora Orbána stali terčom kritiky zo strany ľavicovo-liberálnych síl v Bruseli.



Európsky parlament 31. marca vyzval Európsku komisiu, aby posúdila, či nový zákon o ochrane proti koronavírusu, ktorý prijala maďarská vláda, je v súlade s európskou legislatívou. K právnej norme sa vyjadril predseda Európskeho parlamentu David Sassoli.



"Chceme sa dostať z tejto krízy tak, aby sa to nedotklo našich demokracií. Požiadali sme Európsku komisiu, ako ochrankyňu zmlúv Európskej únie, aby posúdila, či nové právne predpisy zavedené v Maďarsku sú v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ," uviedol Sassoli.



