Od holandského kráľa sa očakáva ospravedlnenie za otroctvo v kolóniách

Amsterdam 1. júla (TASR) - Podľa všeobecného očakávania sa holandský kráľ Viliam-Alexander v sobotu ospravedlní za zapojenie Holandska do otrokárstva pri príležitosti 150. výročia jeho zrušenia v bývalých kolóniách. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Premiér Mark Rutte v decembri označil otroctvo za "zločin proti ľudskosti" a holandskí ministri sa ospravedlnili počas návštev v siedmich bývalých kolóniách. Kráľ o niekoľko dní neskôr vo vianočnom prejave povedal, že vládne ospravedlnenie bolo "začiatkom dlhej cesty".



V Amsterdame sa v sobotu uskutočnia oslavy "Keti Koti" ("Lámanie reťazí" v surinamčine), na ktorých sa zúčastnia tisícky potomkov otrokov z juhoamerického štátu Surinam a karibských ostrovov Aruba, Bonaire a Curacao.



Kráľov príhovor v sobotu poobede bude naživo vysielať televízia a na podujatí v Oosterparku v holandskom hlavnom meste sa zúčastnia aj kráľovná Maxima a premiér Rutte. Potomkovia otrokov vyzvali kráľa, aby využil túto príležitosť na ospravedlnenie sa.



Viliam-Alexander pred časom spochybnil tvrdenie, že sa ospravedlní za obchod s otrokmi, ktorý podľa výskumníkov priniesol obrovské bohatstvo jeho rodine.



"Myslím si, že budeme musieť počkať do 1. júla," povedal kráľ novinárom počas nedávnej štátnej návštevy Belgicka. "Jasne chápem želania ľudí, aby som to urobil, ale žiadam, aby ste dovtedy počkali."



"Je to dôležité, najmä preto, že to afro-holandská komunita to považuje za dôležité," povedala predsedníčka Národného inštitútu pre históriu a dedičstvo holandského otroctva Linda Nooitmeerová. "Je to dôležité pre spracovanie histórie otroctva."



Súbežne s hnutím Black Lives Matter v USA sa v Holandsku spustila verejná debata o koloniálnej minulosti a otrokárstve, ktoré mu pomohli stať sa jednou z najbohatších krajín sveta.



Štúdia zverejnená v júni zistila, že kráľovská rodina v rokoch 1675 až 1770 zarobila v dnešnom prepočte 545 miliónov eur z kolónií, kde bolo rozšírené otroctvo.



V roku 2022 sa kráľ Viliam-Alexander vzdal kráľovského zlatého koča, ktorý dovtedy používal pri štátnych príležitostiach. Na jednom bočnom paneli bol obrázok s názvom "Pocta kolóniám" s kľačiacimi černochmi, ktorí odovzdávali produkty ako kakao a cukrovú trstinu svojim bielym pánom.



Otroctvo bolo formálne zrušené v Suriname a ďalších krajinách ovládaných Holanďanmi 1. júla 1863, ale reálne sa skončilo až v roku 1873 po 10-ročnom "prechodnom" období.