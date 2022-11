Od januára priplávalo cez Lamanšský preliv rekordných 40 000 migrantov

Londýn 13. novembra (TASR) - Od začiatku tohto roka priplávalo cez Lamanšský prieliv do Británie viac ako 40.000 utečencov, čím vytvorili nový rekord. V nedeľu to uviedla britská vláda, ktorá sa snaží dosiahnuť dohodu s Francúzskom zameranú na boj proti nelegálnej migrácii. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Od januára priplávalo do Británie celkovo 40.885 migrantov, z ktorých väčšina pochádzala z Albánska, Iránu a Afganistanu, čo predstavuje v porovnaní s minuloročnými približne 28.500 utečencami výrazný nárast.



Len v sobotu priplávalo do Británie vyše 970 migrantov na 22 člnoch.



Britská vláda pripomína, že počet utečencov prichádzajúcich do Británie každý rok stúpa aj napriek tomu, že tamojší predstavitelia vyvíjajú proti tomuto trendu rôzne iniciatívy. Patrí medzi ne napríklad dohoda o deportácii utečencov z Rwandy späť do vlasti, pripomína AFP.



Ministri zahraničných vecí Británie a Francúzska James Cleverly a Catherine Colonnaová v piatok oznámili, že dosiahli významný pokrok v súvislosti s ambicióznou novou dohodou o boji proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv.



Britská vláda v posledných rokoch opakovane vinila Francúzsko, že nerobí dosť preto, aby sa migranti z jeho pobrežia nevydávali na nebezpečnú plavbu k anglickým brehom. Francúzske úrady tieto obvinenia ostro odmietli.



Nový britský premiér Rishi Sunak v pondelok prisľúbil, že jeho vláda bude v spolupráci s európskymi partnermi bojovať proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv. Uviedol to po prvom osobnom stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v rámci klimatického summitu OSN (COP27) v Egypte.