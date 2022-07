Od januára prišlo do Británie cez Lamanš vyše 15.000 utečencov

Londýn 19. júla (TASR) - Od začiatku roka prišlo do Británie cez Lamanšský prieplav viac ako 15.000 utečencov. Väčšina z nich prišla z Francúzska na malých člnoch. Vyplýva to z údajov britského ministerstva obrany, píšu agentúry PA a DPA.



Dňom, keď sa tento rok do Británie priplavilo najviac utečencov, je zatiaľ 13. apríl, keď na britské pobrežie dorazilo 651 osôb v 18 člnoch.



Podľa AFP už vlaňajšie celoročné počty príchodov utečencov cez Lamanšský prieplav prekonali dovtedajšie rekordy. Očakáva sa, že tohtoročný trend sa pri priaznivejšom letnom počasí ešte posilní.



Agentúra DPA však upozorňuje, že aj napriek narastajúcemu počtu príchodu utečencov do Británie po mori ide len o zlomok z celkového počtu migrantov, ktorí prichádzajú do Európy.



Údaje Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) naznačujú, že vlani prišlo cez Stredozemné more do Európy viac než 120.000 migrantov.