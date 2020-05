Od marca muselo vo svete opustiť svoje domovy vyše 660.000 ľudí

Paríž 22. mája (TASR) - Viac ako 660.000 ľudí muselo za uplynulé dva mesiace v konfliktných zónach na celom svete opustiť svoje domovy a presídliť sa do iných oblastí v rámci vlastnej krajiny, a to aj napriek výzve OSN na globálne prímerie počas koronavírusovej pandémie.



Píše o tom agentúra AP s odvolaním sa na správu, ktorú v piatok zverejnila mimovládna organizácia Nórska rada pre utečencov (NRC).



Zo záverov tohto dokumentu vyplýva, že ozbrojené konflikty na celom svete pokračujú aj počas pandémie, keď väčšina sveta zaviedla prísne karanténne opatrenia proti šíreniu nového druhu koronavírusu.



NRC odhaduje, že v období od 23. marca - keď generálny tajomník OSN António Guterres vyzval na globálne prímerie - do 15. mája prinútili vojnové konflikty v 19 krajinách opustiť svoje domovy celkovo 661.000 ľudí.



Iba v Konžskej demokratickej republike (KDR) opustilo pre konflikty medzi ozbrojenými skupinami a armádou svoje domovy a presídlilo sa inde až 482.000 ľudí.



Boje pokračovali aj v krajinách, kde bojujúce strany vyjadrili prímeriu podporu, ako napríklad v Jemene, kde od 23. marca opustilo domovy 24.000 osôb.



Prudký nárast počtu vysídlených osôb postihol aj oblasť okolo Čadského jazera v Afrike, a to najviac štáty Čad a Niger. Zvýšil sa aj počet vnútorných vysídlených osôb v Afganistane, Stredoafrickej republike, Sýrii, Somálsku a Mjanmarsku - v každom z nich bolo v rovnakom období vysídlených vyše 10.000 osôb.



"V čase, keď nám odborníci v oblasti zdravotníctva hovoria, aby sme zostali doma, muži so zbraňami nútia státisíce ľudí odísť z domu, čím sú vystavovaní mimoriadnej zraniteľnosti," uviedol generálny tajomník NRC Jan Egeland.



"Toto neubližuje len tým, ktorí musia utiecť, ale vážne to podkopáva naše spoločné úsilie v boji proti vírusu," zdôraznil.



NRC obvinila Bezpečnostnú radu (BR) OSN, že ako líder v oblasti udržiavania medzinárodného mieru zlyhala pri podpore mierových rozhovorov.



"Kým sú ľudia vysídľovaní a zabíjaní, vplyvní členovia Bezpečnostnej rady OSN sa škriepia ako deti na pieskovisku," povedal Egeland.



NRC vyzvala členov BR OSN, nech apeluje na bojujúce strany, aby zastavili nepriateľské akcie, "urovnali svoje konflikty prostredníctvom rozhovorov a umožnili systematickú reakciu na pandémiu".