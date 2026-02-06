< sekcia Zahraničie
Od narodenia českého jazzmana Siloša Pohanku uplynie storočie
Siloš Pohanka sa narodil 6. februára 1926 v českom Hodoníne, ale svoj život prežil viac na Slovensku.
Bratislava/Hodonín 5. februára (TASR) - Patril k prvej generácii interpretov slovenskej populárnej hudby, ktorá vychádzala zo swingového modelu. Vo svojich začiatkoch sa snažil o dôslednejšie jazzové smerovanie, či už ako trubkár podľa vzoru Louisa Armstronga v dixielande alebo v rozvíjaní orchestrálneho swingu. Orchester Siloša Pohanku mal v 60. rokoch minulého storočia na Slovensku dominantné postavenie.
V piatok 6. februára uplynie od narodenia českého trubkára, kapelníka a dirigenta 100 rokov.
Siloš Pohanka sa narodil 6. februára 1926 v českom Hodoníne, ale svoj život prežil viac na Slovensku. Na bratislavskom Štátnom konzervatóriu vyštudoval v roku 1951 hru na trúbke a dirigovanie. V tom istom roku nastúpil do Slovenskej filharmónie. V rokoch 1947 - 1949 bol členom Tanečného orchestra bratislavských vysokoškolákov, zameraného na tanečnú hudbu s prvkami swingu a čiastočne aj moderného jazzu. Lídrom trúbkovej sekcie sa stal ako člen skupiny Kolektív, neskôr premenovanej na Orchester Jána Siváčka.
V roku 1956 založil skupinu Dixieland - prvú profesionálnu skupinu tradičného jazzu na Slovensku. Skupina intenzívne nahrávala pre rozhlas a televíziu, zaznamenala úspechy v zahraničí. V roku 1958 vznikol Orchester Siloša Pohanku, ktorý hrával repertoár zameraný na dobovú tanečnú hudbu a v 60. rokoch minulého storočia sa stal najvyužívanejším orchestrom najmä v televízii. Spolupracovníkmi telesa boli aranžéri a skladatelia Alois Bouda, František Havlíček, Eduard Parma, Tomáš Seidmann, Vieroslav Matušík, Pavol Zelenay a ďalší.
Ako interpret kládol Pohanka dôraz najmä na exaktné frázovanie, vyváženosť sekcií a dokonalosť ladenia, čo sa prejavilo aj pri hraní skladieb európskej klasiky. Ako prvý v strednej Európe začal hrať, komponovať a aranžovať v štýle kanadského jazzového trubkára, kapelníka a skladateľa Maynarda Fergusona.
V roku 1964 Orchester Siloša Pohanku účinkoval v prvom koprodukčnom slovensko-rakúskom filme Jazz for Two, pričom sólovými speváčkami boli Gabriela Hermélyová a Zuzana Lonská. V roku 1965 na Medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe (IJFP) orchester prezentoval pôvodné kompozície Bohuslava Trnečku.
V rokoch 1970 - 1978 sa Pohanka dal na sólovú dráhu - ako štúdiový hudobník pôsobil so spevákmi v Nemeckej spolkovej republike (NSR), príležitostne vystupoval s jazzovými orchestrami a nahrával barokovú hudbu. Neskôr prednášal dejiny barokovej hudby na dvojmesačnom kurze v Scottsdale Community College v americkej Arizone. V roku 1979 sa vrátil do Bratislavy. Založil Tanečný orchester Československej televízie v Bratislave (TOČTB), ktorý v rokoch 1985 - 1989 viedol spolu s Braňom Hroncom.
Siloš Pohanka zomrel 14. júna 2011 vo veku 85 rokov v Bratislave. Vo svojich orchestroch objavil a vychoval mnoho nových hudobníkov rôzných generácií. V jeho diskografii sa nachádzajú LP albumy ako One Man Brass Band (1976) a Návrat (1978).
