Od narodenia J. Londona uplynulo 150 rokov, od smrti A. Christie 50
London bol členom radikálnej literárnej skupiny The Crowd v San Franciscu a vášnivým zástancom ochrany zvierat, práv pracujúcich a socializmu.
Bratislava/San Francisco/Londýn 12. januára (TASR) - Bol priekopníkom komerčnej beletrie a amerických časopisov, ako aj jedným z prvých amerických spisovateľov, ktorí sa stali medzinárodnými celebritami a písaním zarobili veľké bohatstvo. Bol tiež inovátorom v literárnom žánri, ktorý sa neskôr stal známym ako sci-fi. Od narodenia amerického prozaika, novinára a aktivistu Jacka Londona uplynie v pondelok 12. januára 150 rokov.
London bol členom radikálnej literárnej skupiny The Crowd v San Franciscu a vášnivým zástancom ochrany zvierat, práv pracujúcich a socializmu. Napísal niekoľko diel, ktoré sa zaoberajú týmito témami, napríklad Ľudia z priepasti (1903), Morský vlk (1904), Triedny boj (1905), Pred Adamom (1906/1907) a Železná päta (1908).
Medzi jeho najznámejšie diela patria dobrodružné romány Volanie divočiny (1903) a Biely tesák (1906), ktoré sa odohrávajú na Aljaške a v Yukone počas tzv. zlatej horúčky na Klondiku, ako aj poviedky To Build a Fire, An Odyssey of the North a Love of Life. Písal tiež o Polynézii v poviedkach The Pearls of Parlay a The Heathen. London patril k najviac prekladaným a najlepšie zarábajúcim americkým spisovateľom 20. storočia.
Jack London, pôvodným menom John Griffith Chaney, sa narodil 12. januára 1876 v kalifornskom San Franciscu. Opustený svojím otcom, potulným astrológom, vyrastal u svojej matky, ktorá bola spiritualistkou, a svojho otčima, ktorého priezvisko - London - si osvojil. Vo veku 14 rokov odišiel zo školy, aby unikol chudobe a zažil dobrodružstvá. Na svojej plachetnici brázdil Sanfranciský záliv, kde kradol ustrice, alebo pracoval pre vládnu rybársku hliadku.
Ako námorník odcestoval do Japonska a ako tulák, ktorý sa prepravoval nákladnými vlakmi, spoznal veľkú časť Spojených štátov. Bol tiež členom priemyselnej armády Charlesa Kellyho - jednej z mnohých protestných armád nezamestnaných, ktoré vznikli v dôsledku finančnej paniky v roku 1893. London okúsil podmienky hospodárskej depresie, bol uväznený za tuláctvo a v roku 1894 sa stal militantným socialistom.
Jack London sa vzdelával vo verejných knižniciach prostredníctvom diel Charlesa Darwina, Karla Marxa a Friedricha Nietzscheho, zvyčajne v popularizovanej podobe. V 19 rokoch absolvoval ročné štúdium na strednej škole a nastúpil na Kalifornskú univerzitu v Berkeley, ale po roku ju opustil, aby hľadal šťastie ako zlatokop na Klondiku, oblasti v teritóriu Yukon v severozápadnej Kanade, východne od hraníc s Aljaškou. Keď sa o rok neskôr vrátil, stále chudobný a bez práce, rozhodol sa zarábať si na živobytie ako spisovateľ.
Optimizmus a energia, s akými sa pustil do svojej úlohy, sú najlepšie vyjadrené v jeho autobiografickom románe Martin Eden (1909). Jeho aljašské príbehy si v priebehu dvoch rokov získali uznanie vďaka svojej sviežej tematike. Jeho prvá kniha Syn vlka: Príbehy z ďalekého severu (1900), zbierka poviedok, ktoré predtým publikoval v časopisoch, zaujala široké čitateľské publikum.
Po zvyšok svojho života neustále tvoril a publikoval; za 17 rokov mu vyšlo približne 50 beletristických a odborných kníh. Londonove diela, zvyčajne napísané narýchlo, majú kolísavú literárnu kvalitu, hoci jeho vysoko romantizované dobrodružné príbehy sú veľmi zaujímavé. Romány z prostredia Aljašky vrátane románu Žiariaci deň (1910), v ktorých dramaticky zobrazil atavizmus, prispôsobivosť a príťažlivosť divočiny, sú výnimočné.
Jack London zomrel 22. novembra 1916 na svojom ranči v Kalifornii vo veku 40 rokov. Počas života bojoval s viacerými vážnymi chorobami vrátane skorbutu, frambézie a tropických infekcií. V čase smrti trpel úplavicou, alkoholizmom v pokročilom štádiu a urémiou. Extrémne bolesti tlmil morfiom a ópiom, ktoré boli v tej dobe bežnými voľnopredajnými liekmi. Bol dvakrát ženatý. Zanechal po sebe manželku Charmian - taktiež spisovateľku - a dve dcéry z prvého zväzku.
Na rovnaký deň pripadá aj 50. výročie úmrtia inej spisovateľskej veličiny, anglickej autorky kultových detektívok Agathy Christie. Preslávila sa dielami ako Muž v hnedom obleku (1924), Vražda Rogera Ackroyda (1926), Záhada siedmich ciferníkov (1929), Vražda v Orient exprese (1934), Vraždy podľa abecedy (1936), Smrť na Níle (1937), Desať malých černoškov (1939), Nultá hodina (1944), Robí sa to trikom (1952) či Hotel Bertram (1965). Hlavnými postavami väčšiny jej románov, poviedok a divadelných hier sú fiktívni detektívi Hercule Poirot a slečna Marplová.
Britská kráľovná Alžbeta II. v roku 1971 udelila Agathe Christie šľachtický titul dame (DBE) za zásluhy v oblasti literatúry. Christie je najpredávanejšou spisovateľkou beletrie všetkých čias; jej knihy sa predali v náklade viac ako dve miliardy výtlačkov. Zomrela 12. januára 1976 vo veku 85 rokov.
