Od nástupu Talibanu bolo zabitých vyše 200 ľudí bývalej vlády

Kábul 22. augusta (TASR) - Od nástupu hnutia Taliban k moci bolo v Afganistane zabitých viac ako 200 predstaviteľov bývalej afganskej vlády a bezpečnostných zložiek. Uviedla to Pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA) vo svojej správe zverejnenej v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AP a Reuters.



UNAMA zdokumentovala od 15. augusta 2021, keď sa moci v krajine chopili fundamentalisti, do konca júna 2023 najmenej 800 prípadov porušenia ľudských práv a najmenej 218 mimosúdnych vrážd s napojením na Taliban. Šlo najmä o členov bývalej armády, polície a spravodajských zložiek.



"De facto bezpečnostné sily (Taliban) zadržali jednotlivcov často krátko predtým, než boli zabití. Niektorých previezli do detenčných zariadení a zabili vo väzbe, ďalších odviezli na neznáme miesta a zabili. Ich tiel sa buď zbavili alebo odovzdali rodinným príslušníkom," uvádza sa v správe.



Podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka správa UNAMA tvorí "obraz o zaobchádzaní s jednotlivcami spájanými s bývalou vládou a bezpečnostnými silami."



Türk vyzval predstaviteľov Talibanu, aby dodržiavali "povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv tým, že zabránia ďalšiemu porušovaniu práv a budú brať páchateľov na zodpovednosť". Zároveň pripomenul, že Taliban po prevzatí moci sľúbil všeobecnú amnestiu všetkým svojím odporcom a kritikom.



Afganské ministerstvo zahraničných vecí vedené Talibanom v reakcii na správu UNAMA vyhlásilo, že nemá informácie o žiadnych prípadoch porušovania ľudských práv, ktorých by sa dopustili jeho príslušníci.



Približne polovica vrážd, ktoré UNAMA zdokumentovala, sa stala štyri mesiace po nástupe talibov k moci, pričom v roku 2022 bolo zaznamenaných 70 mimosúdnych vrážd.