Od nedele začne platiť smernica EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Brusel 12. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok upozornila, že od nedele (14. júla) vstúpi do platnosti revidovaná smernica EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu s prísnejšími pravidlami. Informuje o tom spravodajca TASR.



V smernici EÚ sa uvádza, že obchodovanie s ľuďmi je závažný trestný čin, páchaný často v rámci organizovaného zločinu, ktorý predstavuje vážne porušenie ľudských práv a výslovne sa zakazuje v Charte základných práv EÚ. Prevencia a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a podpora obetí obchodovania s ľuďmi bez ohľadu na ich krajinu pôvodu zostáva prioritou pre Úniu a pre všetky jej členské štáty, píše sa v nej.



Nové pravidlá poskytnú orgánom presadzovania práva a súdnym orgánom silnejšie nástroje na vyšetrovanie a stíhanie nových foriem vykorisťovania ľudí, vrátane tých, ktoré sa odohrávajú online.



Vnútroštátne právo musí po novom trestne klasifikovať aj zneužívanie náhradného materstva, nútené sobáše a nezákonnú adopciu. Vedomé využívanie služieb poskytovaných obeťami obchodovania s ľuďmi sa tiež stane trestným činom. Obchodovanie s ľuďmi páchané alebo podporované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, vrátane internetu a sociálnych médií, sa stane priťažujúcou okolnosťou v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a bude mať za následok vyššie tresty.



Členské štáty musia určiť národných koordinátorov boja proti obchodovaniu s ľuďmi a pravidelne aktualizovať svoje národné akčné plány. Zároveň budú musieť každoročne zdieľať údaje o obchodovaní s ľuďmi prostredníctvom Eurostatu, štatistického úradu EÚ.



Prísnejšie pravidlá platné od nedele musia členské štáty previesť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov najneskôr do 15. júla 2026. Komisia upozornila, že hospodárske škody spôsobené obchodovaním s ľuďmi v EÚ sa odhadujú na 2,7 miliardy eur ročne.