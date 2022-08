Od neúspešnej spojeneckej operácie Jubilee uplynilo 80 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Dieppe/Bratislava 19. augusta (TASR) - Dva roky pred vylodením Spojencov v Normandii - operáciou Overlord, ktorá sa do dejín zapísala ako Deň-D, sa Spojenci pokúsili o vstup na európsky kontinent pri francúzskom prístavnom meste Dieppe. Od prvej spojeneckej invázie počas druhej svetovej vojny, ktorá sa skončila neúspechom a značnými stratami na životoch a technike, uplynie v piatok 19. augusta 80 rokov.Prístav Dieppe nachádzajúci sa na najvýchodnejšej časti Normandie bol Nemcami okupovaný od roku 1940. Už na jar 1942 sa západní Spojenci začali pripravovať na rozsiahly útok na toto prístavné mesto. Operácia mala pôvodný názov Rutter a do akcie mali byť zapojení aj parašutisti. Začiatkom leta však plány invázie prepracovali. Spojenci sa rozhodli uskutočniť obojživelný útok na Dieppe.Operácia s názvom Jubilee, ktorej velil lord Mountbatten, sa začala 19. augusta 1942 v ranných hodinách. Britské námorníctvo poskytlo viac ako 200 kusov techniky a Kráľovské letectvo (Royal Air Force, RAF) nasadilo 74 perutí, pričom väčšina z nich boli stíhačky. Cieľom lietadiel bolo ovládnuť nebo nad prístavným mestom, ale bombardovať ho nemali z obavy zo strát na civilnom obyvateľstve, čo by zhoršilo francúzsko-britské vzťahy. Masívna podpora letectva a námorníctva mala kryť vylodenie vojenských jednotiek.Hlavnú vyloďovaciu silu predstavovali kanadskí vojaci, ktorých v menšom počte sprevádzali britskí príslušníci Commandos, a niekoľko desiatok amerických Rangers. Kanadskí vojaci a tanky mali zaútočiť na mesto a nemecké pobrežné delostrelecké batérie mali zlikvidovať vajaci Commandos. Celkový počet útočiacich vojakov prekračoval 6000 mužov.Obranu Dieppe zabezpečovalo niečo cez 1500 nemeckých vojakov podporovaných letectvom. Spojenci už na mori narazili na nemecký odpor a časť príslušníkov Commandos sa na pobrežie ani nedostala. Vylodených kanadských vojakov čakala pripravená nemecká obrana, čo naznačovalo, že Nemci sa o útoku dozvedeli vopred vďaka spravodajským informáciám. Zlyhalo aj vylodenie tankov Churchill, ktoré sa výrazne omeškalo. Mnohé tanky totiž nedokázali prekonať blatistú pláž a ďalšie narazili na protitankové prekážky, čo ich z bojov vyradilo.Po desiatich hodinách od začiatku operácie sa Nemcom podarilo útok odraziť. Časť spojeneckých vojakov sa stiahla, väčšina padla do zajatia alebo bola usmrtená. Z kanadských vojakov padlo viac ako 900, takmer 600 utrpelo zranenia a približne 1950 ostalo v nemeckom zajatí. Britská jednotka Commandos prišla o 275 príslušníkov. Na nemeckej strane ostalo približne 310 mŕtvych a 280 zranených. RAF stratilo viac ako 100 lietadiel a britské námorníctvo množstvo vyloďovacích plavidiel.Pokus o vysadenie spojeneckých jednotiek a ovládnutie francúzskeho prístavu Dieppe sa pre Spojencov skončil neúspechom. Okrem ľudských obetí sa nemecké velenie vďaka vojenskej technike, ktorá ostala na plážach, dozvedelo o aktuálnom stave vybavenosti Spojencov. Aj ti však získali napriek stratám cenné skúsenosti, ktoré využili pri operácii Overlord zo 6. júna 1944, ktorá už znamenala významný obrat v priebehu druhej svetovej vojny v neprospech nacistického Nemecka.Zdroje: www.vhu.cz; www.historylab.sk