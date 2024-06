Od Noci dlhých nožov, čistiek v nacistickom Nemecku, uplynulo 90 rokov

Berlín/Bratislava 29. júna (TASR) - Rok a pol po svojom nástupe k moci rozpútal Adolf Hitler v krajine nacistické čistky s cieľom obmedziť vplyv oddielov Sturmabteilung (SA) a ich veliteľa Ernsta Röhma, ako aj umlčať kritikov. Svojou brutálnou akciou, počas ktorej odstránil desiatky protivníkov aj do budúcnosti ukázal, ako bude s potenciálnymi kritikmi zaobchádzať.



Od začiatku akcie, nazvanej Noc dlhých nožov (Nacht der langen Messer) uplynie v nedeľu 30. júna 90 rokov.



Na samom vrchole zoznamu nežiadúcich osôb bol Ernst Röhm niekdajší blízky spojenec Adolfa Hitlera, ktorý mu výrazne pomohol pri vzostupe k moci. Vodca organizácie SA (Sturmabteilung - útočné oddiely) patril k Hitlerovým najbližším ľuďom a ako jeden z mála mu mohol tykať. Jeho jednotky SA, v tom období mali už približne tri milióny príslušníkov, však boli príliš ambiciózne a sebavedomé, napokon tak, ako on samotný. Röhm napríklad neskrýval ambície zlúčiť armádu a SA pod svoje velenie, čo Hitler vnímal ako priame ohrozenie moci.



Nacistická propaganda zdôvodňovala akciu tým, že Röhm pripravoval prevrat s cieľom zvrhnúť Hitlera. Úlohu katov počas Noci dlhých nožov zohrali príslušníci elitných oddielov SS (Schutzstaffel) a gestapa. Esesáci pozatýkali v noci z 29. na 30. júna 1934 prekvapených a nič netušiacich vodcov SA. Vyťahovali ich z postelí aj krčiem.



Medzi prvými bol počas dovolenky zadržaný práve Röhm. Na dvere izby, v ktorej spal zabúchal Hitler. Keď mu rozospatý veliteľ SA otvoril, prekvapený cúvol, ale vzápätí sa radostne rozosmial a chcel sa vrhnúť s otvoreným náručím k Hitlerovi. Ten ho odstrčil a povedal jedinú vetu: "Si zradca a strana s tebou zakrúti!"



Hitler využil čistky aj na útoky voči kritikom režimu respektíve na vyrovnanie si účtov so starými nepriateľmi. Medzi zavraždenými bol napríklad bývalý ríšsky kancelár Kurt von Schleicher s manželkou, bývalý minister obrany generál Ferdinand von Bredow, blízky spolupracovník von Schleichera, či zakladajúci člen a generálny tajomník Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP) Gregor Strasser. Počas krvavých čistiek bolo zlikvidované prakticky celé vedenie SA a mnoho ďalších členov NSDAP.



Napriek názvu trvala čistka, ktorú nacisti propagandisticky označovali aj ako Röhmov puč, niekoľko dní. Veliteľ SA Ernst Röhm bol zastrelený ako posledný 1. júla 1934 v cele mníchovskej väznice Stadelheim rukami Theodora Eickeho a Michaela Lipperta. Na stolíku hneď vedľa postele mal položenú pištoľ, aby si zobral život sám, čo odmietol so slovami: "Ak ma majú zabiť, nech to urobí Adolf sám!"



Údaje o celkovom počte obetí sa rôznia. Najčastejšie sa uvádza 85 mŕtvych, podľa niektorých zdrojov sa odhaduje, že zavraždených bolo od sto do niekoľkých stoviek ľudí. "Táto prvá kríza moci bola vyriešená nacistickým spôsobom," napísal historik John Bradley v knihe Dejiny Tretej ríše: Nemecko v období nacizmu.



Až po vyše dvadsiatich rokoch, v roku 1956, začali mníchovské úrady vyšetrovanie Noci dlhých nožov. Pred mužov v talároch sa postavil aj Michael Lippert, ktorý sa spolu s Theodorom Eickem podieľal na Röhmovej poprave. V polovici mája 1957 si vypočul rozsudok - 18 mesiacov za mrežami. Druhý člen popravčej čaty Eicke zahynul vo februári 1943 počas bitky o Charkov.



V Nemecku proti Noci dlhých nožov nikto neprotestoval, naopak mnohí túto akciu privítali. V utorok 3. júla 1934 prijala vláda uznesenie, v ktorom sa hovorilo, že opatrenia, ktoré sa museli urobiť na likvidáciu vlastizradných útokov 30. júna a následne 1. a 2. júla 1934 boli v zmysle núdzovej obrany štátu v plnej zhode s právom. Teror bol povýšený na zákon.