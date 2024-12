Od nového roku bude v Belehrade verejná doprava zadarmo

Belehrad 18. decembra (TASR) - Verejná doprava v srbskom hlavnom mesto Belehrad bude od začiatku roka 2025 bezplatná. Ako ďalšie európske mesto chce týmto radikálnym opatrením uvoľniť svoje zablokované cesty, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.



"Znamená to, že nikto už nebude musieť platiť za lístok," povedal v stredu primátor Belehradu Aleksandar Sapič. Podobný krok už urobili mestá Luxemburg, estónsky Tallinn či francúzske Montpellier.



Belehrad má takmer 1,7 milióna obyvateľov, ktorí zápasia s veľkými dopravnými zápchami. Počet vozidiel na jeho cestách sa za uplynulé desaťročie zvýšil o 250.000, tvrdí Sapič. Ako jedno z mála veľkých európskych hlavných miest nemá metro, hoci podľa viacerých prísľubov malo začať premávať v roku 2030. S jeho projektom sa ešte nezačalo, keďže sa mnohokrát oneskoril.



Sapič tiež prisľúbil, že do roku 2027 bude vymenený celý vozový park autobusov, električiek a trolejbusov. V novembri vyvolal protesty plán zbúrať "Stari savski most" postavený počas druhej svetovej vojny ponad rieku Sáva. Odporcovia tvrdia, že jeho odstránenie by zhoršilo dopravné problémy mesta.



Verejná doprava zadarmo je najnovším zo série krokov, ktoré schválil belehradský magistrát podporovaný vládnucou Srbskou pokrokovou stranou (SNS). V priebehu uplynulého roku sa zrušili poplatky za materské školy a finančnú pomoc dostali aj študenti v hlavnom meste.