Od novembra pozastavia potravinovú pomoc pre 750.000 ľudí v Somálsku
Program WFP uviedol, že počet ľudí, ktorí v krajine dostávajú núdzovú potravinovú pomoc, sa v novembri zníži z 1,1 milióna na 350.000.
Autor TASR
Mogadišo 3. októbra (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) v piatok oznámil, že od novembra zníži svoju potravinovú pomoc pre státisíce ľudí v Somálsku. Potravinová agentúra OSN sa odvolala na nedostatok finančných prostriedkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Program WFP uviedol, že počet ľudí, ktorí v krajine dostávajú núdzovú potravinovú pomoc, sa v novembri zníži z 1,1 milióna na 350.000. „Sme svedkami nebezpečného nárastu hladomoru a naša schopnosť reagovať sa každým dňom zmenšuje,“ povedal riaditeľ WFP pre núdzové situácie Ross Smith.
„Bez urýchleného financovania zostanú rodiny, ktoré sú už teraz na pokraji prežitia, bez ničoho v čase, keď to najviac potrebujú,“ dodal.
Podľa najnovšej správy OSN čelí v Somálsku hladu až 4,6 milióna ľudí. V tomto roku bude podľa odhadov trpieť akútnou podvýživou až 1,8 milióna detí. V súčasnosti trpí ťažkou podvýživou celkovo 421.000 detí a potravinová agentúra bola schopná pomôcť len asi 180.000 z nich.
Podľa agentúry AP zníženie zahraničnej pomoci zo strany Spojených štátov ešte viac oslabilo schopnosť humanitárnych organizácií reagovať, pričom už aj predtým zápasili pri napĺňaní potrieb narastajúceho počtu zraniteľných ľudí.
Program WFP uvádza, že na to, aby mohol zabezpečiť aspoň základnú pomoc pre 800.000 ľudí počas očakávaného obdobia nedostatku (až do marca 2026), potrebuje približne 98 miliónov dolárov.
Somálsko nebojuje len s ničivými dôsledkami zmeny klímy vrátane sucha a povodní, ale aj s konfliktmi a neistotou, ktoré destabilizujú krajinu už niekoľko desaťročí. Niektoré jej regióny totiž kontroluje militantná skupina aš-Šabáb, ktorá je napojená na teroristickú organizáciu al-Káida.
