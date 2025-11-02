Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
Od pádu Asada sa z Turecka do vlasti vrátilo 550.000 Sýrčanov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok oznámil, že od pádu Asada sa do krajiny celkovo vrátilo 1,16 milióna ľudí a do svojich domovov asi 1,9 milióna vnútorne vysídlených osôb.

Ankara 2. novembra (TASR) - Od pádu režimu sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri minulého roka sa späť do vlasti z Turecka vrátilo už 550.000 sýrskych utečencov. V sobotu o tom informoval turecký minister vnútra Ali Yerlikaya, podľa ktorého v Turecku naďalej zostáva 2,4 milióna Sýrčanov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Yerlikaya uviedol, že celkový počet dobrovoľných návratov do Sýrie od roku 2016 dosiahol 1,29 milióna, čo podľa neho podčiarkuje pokračujúce úsilie Turecka o uľahčenie bezpečnej a dôstojnej repatriácie Sýrčanov. Zdôraznil, že Ankara k procesu pristupuje s mimoriadnou obozretnosťou.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok oznámil, že od pádu Asada sa do krajiny celkovo vrátilo 1,16 milióna ľudí a do svojich domovov asi 1,9 milióna vnútorne vysídlených osôb. Vnútorne vysídlených však naďalej zostáva sedem miliónov Sýrčanov a ďalších 4,5 milióna je stále v zahraničí.

Šéf UNHCR Filippo Grandi nedávno vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo Sýrii ďalšiu podporu pri obnove a krajiny pomohlo tým umožniť ďalším utečencom vrátiť sa späť.
