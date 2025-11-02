< sekcia Zahraničie
Od pádu Asada sa z Turecka do vlasti vrátilo 550.000 Sýrčanov
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok oznámil, že od pádu Asada sa do krajiny celkovo vrátilo 1,16 milióna ľudí a do svojich domovov asi 1,9 milióna vnútorne vysídlených osôb.
Autor TASR
Ankara 2. novembra (TASR) - Od pádu režimu sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri minulého roka sa späť do vlasti z Turecka vrátilo už 550.000 sýrskych utečencov. V sobotu o tom informoval turecký minister vnútra Ali Yerlikaya, podľa ktorého v Turecku naďalej zostáva 2,4 milióna Sýrčanov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Yerlikaya uviedol, že celkový počet dobrovoľných návratov do Sýrie od roku 2016 dosiahol 1,29 milióna, čo podľa neho podčiarkuje pokračujúce úsilie Turecka o uľahčenie bezpečnej a dôstojnej repatriácie Sýrčanov. Zdôraznil, že Ankara k procesu pristupuje s mimoriadnou obozretnosťou.
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok oznámil, že od pádu Asada sa do krajiny celkovo vrátilo 1,16 milióna ľudí a do svojich domovov asi 1,9 milióna vnútorne vysídlených osôb. Vnútorne vysídlených však naďalej zostáva sedem miliónov Sýrčanov a ďalších 4,5 milióna je stále v zahraničí.
Šéf UNHCR Filippo Grandi nedávno vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo Sýrii ďalšiu podporu pri obnove a krajiny pomohlo tým umožniť ďalším utečencom vrátiť sa späť.
Yerlikaya uviedol, že celkový počet dobrovoľných návratov do Sýrie od roku 2016 dosiahol 1,29 milióna, čo podľa neho podčiarkuje pokračujúce úsilie Turecka o uľahčenie bezpečnej a dôstojnej repatriácie Sýrčanov. Zdôraznil, že Ankara k procesu pristupuje s mimoriadnou obozretnosťou.
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok oznámil, že od pádu Asada sa do krajiny celkovo vrátilo 1,16 milióna ľudí a do svojich domovov asi 1,9 milióna vnútorne vysídlených osôb. Vnútorne vysídlených však naďalej zostáva sedem miliónov Sýrčanov a ďalších 4,5 milióna je stále v zahraničí.
Šéf UNHCR Filippo Grandi nedávno vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo Sýrii ďalšiu podporu pri obnove a krajiny pomohlo tým umožniť ďalším utečencom vrátiť sa späť.