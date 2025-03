Od pádu prezidenta Asada sa do Sýrie vrátilo 300 000 utečencov

Ženeva 7. marca (TASR) - Od decembrového zvrhnutia vlády prezidenta Bašára Asada prišlo naspäť do Sýrie viac ako 300.000 utečencov, informoval v piatok Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR). TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



"Od 8. decembra (2024)... sme prekročili hranicu 300.000 návratov," povedala novinárom v Ženeve prostredníctvom videohovoru Celine Schmittová z UNHCR. Ďalších približne 900.000 vnútorne vysídlených počas vojny sa vrátilo do svojich domovov, "takže to je celkovo 1,2 milióna ľudí, ktorí sa od začiatku decembra vrátili".



Občianska vojna v Sýrii podľa Schmittovej zostáva "najväčšou krízou vysídľovania na svete" a zdôraznila, že väčšina z týchto ľudí si želá vrátiť sa domov.



Vyjadrenia UNHCR prišli po štvrtkových tvrdeniach tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorí vyhlásil, že viac ako 133.000 Sýrčanov žijúcich v Turecku sa od Asadovho pádu vrátilo späť do vlasti.



Podľa AFP v Turecku žijú takmer tri milióny utečencov, ktorí opustili Sýriu počas občianskej vojny trvajúcej od roku 2011.