V EÚ platí nová smernica o ochrane oznamovateľov porušení práva Únie

Brusel 17. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že od 17. decembra vstupujú do platnosti nové celoeurópske pravidlá o ochrane oznamovateľov, ktoré sú zahrnuté v smernici o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (whistbloweri).



Podľa tlačovej správy EK nová smernica zaručuje vysokú úroveň ochrany osobám, ktoré nahlásia porušenie práva EÚ. Poskytuje účinné a široko dostupné kanály na podávanie správ a poskytuje silnú ochranu oznamovateľov, ktorí pracujú vo verejnom aj súkromnom sektore v celej EÚ.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová k tomu uviedla, že oznamovatelia sú "odvážni ľudia" preto, že sa odvážia vytiahnuť na povrch nelegálne aktivity. A spresnila, že nový zákon, ktorý platí od piatka, im pomôže, aby to robili celkom bezpečne.



"Oznamovatelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri obrane verejného záujmu. Pri odhaľovaní nelegálnych aktivít často riskujú svoju povesť, kariéru a živobytie. Nové pravidlá vytvárajú európsky priestor, kde sa informátori budú cítiť bezpečne, aby mohli hovoriť o porušeniach, ktoré ohrozujú verejný záujem, bez toho, aby sa museli báť odvety za svoju odvahu," uviedol eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.



Reynders zároveň vyzval tie členské štáty EÚ, ktoré ešte eurokomisiu neinformovali o transpozícii tejto smernice do svojho vnútroštátneho práva, aby zabezpečili, že tieto dôležité pravidlá sa budú "bezodkladne vykonávať".



Smernica pokrýva mnohé kľúčové oblasti politiky EÚ, od boja proti praniu špinavých peňazí, ochrany údajov, ochrany finančných záujmov Únie, bezpečnosti potravín a výrobkov až po verejné zdravie, ochranu životného prostredia a jadrovú bezpečnosť.



Komisia nabáda členské štáty, aby pri transpozícii smernice ešte viac rozšírili jej rozsah pôsobnosti, aj na ďalšie oblasti, s cieľom zabezpečiť komplexný a koherentný rámec na vnútroštátnej úrovni.



Ak si členské štáty eurobloku nebudú plniť povinnosti vyplývajúce z tejto smernice, Európska komisia podnikne právne kroky na vynútenie dodržiavania celoúnijných pravidiel.