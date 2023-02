Od piatka spôsobili lavíny v Rakúsku smrť už ôsmich ľudí

Innsbruck 5. februára (TASR) - Lavíny si v západnom Rakúsku od piatka vyžiadali už osem obetí na životoch. Po tom, čo boli v sobotu hlásení traja mŕtvi, informovala tamojšia polícia v nedeľu o ďalších piatich. TASR správu prevzala z agentúr APA a AFP.



Rakúske lyžiarske strediská sú v súčasnosti plné aj z dôvodu školských prázdnin vo Viedni, a to aj napriek tomu, že riziko zosuvu lavín je po niekoľkých dňoch intenzívneho sneženia a silného vetra na štvrtom z piatich stupňov.



Tirolská polícia uviedla, že v nedeľu spod snehu vytiahla telo 59-ročného muža, ktorý šoféroval snežný pluh, keď ho strhla snehová doska. Záchranári našli počas dňa v obci Sankt Anton am Arlberg telá dvoch lyžiarov vo veku 29 a 33 rokov, ako aj ich inštruktora, ktorých lavína zasypala už v sobotu. Ďalší muž, lyžiar vo veku 62 rokov, zomrel v údolí Ötztal - záchranárom sa ho po vyhrabaní spod snehu nepodarilo oživiť.



Už v sobotu boli nájdené telá dvoch obetí lavín - 17-ročného turistu z Nového Zélandu a Nemca vo veku 55 rokov. Už v piatok zahynul pod lavínou v údolí Ötztal 32-ročný čínsky lyžiar.



Počas soboty hlásili len v Tirolsku 30 lavín, pričom 11 z nich zasiahlo aj ľudí. Mnohé záchranné akcie znemožňuje slabá viditeľnosť a nepriaznivé poveternostné podmienky. AFP pripomína, že v posledných rokoch zahynulo v Rakúsku v dôsledku lavín každoročne zhruba 20 ľudí.



Početné nové lavíny boli hlásené aj v nedeľu. Jednu zasypanú osobu sa podarilo zachrániť v obci Warth am Arlberg. V obciach Schwendau a Hopfgarten sa dvaja zimní športovci dokázali vyslobodiť spod snehu sami.