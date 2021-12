Od pondelka bude v ČR tretia dávka vakcíny pre všetkých nad 30 rokov

Praha 22. decembra (TASR) - Na tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 už budú môcť v Česku chodiť päť mesiacov po druhej dávke aj ľudia vo veku nad 30 rokov. Zmena začne platiť od pondelka 27. decembra. V stredu po zasadnutí vlády to oznámili minister zdravotníctva Vlastimil Válek (TOP 09) a premiér Petr Fiala (ODS). Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



Dosiaľ mohli ísť na preočkovanie po piatich mesiacoch ľudia vo veku nad 45 rokov, pre mladšie skupiny sa mal systém otvoriť v priebehu januára.



U ľudí vo veku nad 18 rokov by sa o prípadnej zmene očkovacieho harmonogramu malo rozhodovať v polovici januára, povedal Válek.



V niektorých očkovacích centrách v Česku vychádzali v ústrety aj mladším ľuďom a ak mali centrá voľné kapacity, podali im tretiu dávku za splnenia podmienky piatich mesiacov od očkovania – toto odporúčajú i vakcinológovia. Niektorí ľudia však boli vzhľadom na nastavené pravidlá aj odmietnutí.



V ČR sa na preočkovanie používajú mRNA vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna bez ohľadu na to, či bol daný človek najprv očkovaný jednou zo spomínaných vakcín alebo očkovacou látkou od AstraZenecy či jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson, pripomenuli Novinky.cz.