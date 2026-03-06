< sekcia Zahraničie
Od pondelka prešlo Hormuzským prielivom 9 lodí s viditeľným signálom
Agentúra AFP započítala len lode, ktoré počas svojej plavby vyslali aspoň jeden signál.
Autor TASR
Paríž 6. marca (TASR) - Od pondelka preplávalo Hormuzským prielivom dokopy len deväť komerčných plavidiel vrátane ropných tankerov a nákladných a kontajnerových lodí. V piatok o tom informovala agentúra AFP, ktorá analyzovala dostupné dáta o námornej doprave z portálu MarineTraffic, píše TASR. Agentúra AFP započítala len lode, ktoré počas svojej plavby vyslali aspoň jeden signál, pričom vylúčila všetky ostatné, ktoré mohli mať počas plavby svoje signály vypnuté.
Irán po spustení americko-izraelských útokov v sobotu ráno v podstate blokuje Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza až pätina svetových dodávok ropy a značné zásoby skvapalneného zemného plynu. Od nedele sa znásobili útoky na plavidlá idúce cez túto úžinu, čo vyvoláva obavy o trvalý vplyv na svetovú ekonomiku.
„Niektoré tankery sa stále plavia cez prieliv smerom na východ a západ, pričom viacero plavieb prebieha s vypnutým AIS signálom (automatického identifikačného systému určeného na sledovanie plavidiel, pozn. TASR),“ uviedol v stredu Matt Wright, analytik spoločnosti Kpler, ktorá spravuje MarineTraffic.
Po tom, ako boli v nedeľu napadnuté tri lode, preplávali týmto prielivom najmenej tri tankery a jedna loď prevážajúca zemný plyn, informuje AFP.
Väčšina dopravcov však pozastavila svoju činnosť a prechod prielivom zostáva nebezpečný.
