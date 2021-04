Kiná či divadlá zostávajú zatvorené, pre obchody aj kostoly platia obmedzenia

Pre výučbu autoškôl, prevádzky taxislužieb, hotely a vleky platia nové pravidlá

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 19. apríla (TASR) - Od pondelka platia nové výnimky zo zákazu vychádzania. Cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania. Navštíviť možno obchody, múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady, plavárne. Otvárajú sa kurzy autoškoly, umožnili sa návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk. Väčšina nových výnimiek je podmienená negatívnym testom.Zmena podmienok zrušila povinnú prácu z domu, po novom je odporúčaná. Rozhodnutie je na zamestnávateľovi. Na cestu do zamestnania je naďalej potrebné potvrdenie s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zamestnanci škôl potrebujú najviac sedemdňový negatívny test. Pri ostatných zamestnaniach záleží platnosť testu od zaradenia okresu podľa COVID automatu. V IV. alebo III. stupni varovania platí najviac sedemdňový, v II. stupni varovania 14-dňový a v I. stupni varovania 21-dňový test.Bez testu je v čase od 5.00 do 20.00 h možný nákup nevyhnutných životných potrieb, napríklad potravín, drogérie, liekov či pohonných látok. Rovnaké podmienky budú platiť aj pri návšteve bohoslužieb.Do maloobchodných predajní alebo prevádzok je potrebný negatívny najviac sedemdňový test. Preukázať sa ním treba aj na plavárni alebo inej vodnej ploche, v múzeách, galériách, knižniciach, botanických záhradách či zoo, ale aj na kurze v autoškole. Všetky aktivity sú obmedzené od 5.00 do 20.00 h.Časovo obmedzený je tiež pobyt v prírode a individuálny šport, pohybovať sa však možno aj mimo okresu. V čiernych okresoch je potrebný test, aktuálne sa to netýka žiadneho. Vyžaduje sa tiež pri individuálnej rekreácii či rekreácii členov spoločnej domácnosti.Alternatívou k negatívnemu testu je očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V prípade mRNA vakcíny sa bude akceptovať 14 dní po druhej dávke, pri vektorovej vakcíne musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. Test nepotrebujú ani osoby zaočkované prvou dávkou, ktoré prekonali v posledných 180 dňoch ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie. Náhradou testu je tiež potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní. Výnimku z povinného testu majú tiež osoby, ktorým ho zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje absolvovať.Zmiernenie opatrení v piatok (16. 4.) schválila vláda. Detailné pravidlá pre otvorenie prevádzok či realizáciu hromadných podujatí vrátane športu upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR.Zákaz vychádzania platí do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021. Medzi 1.00 a 5.00 h neplatí.Naďalej zostávajú zatvorené prírodné a umelé kúpaliská, prevádzky poskytujúce wellness či fitnescentrá. Tiež prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá od pondelka upravuje režim prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.Obchodné domy musia zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.uviedla pre TASR hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Prevádzky verejného stravovania môžu vydávať jedlá so sebou alebo formou donáškovej služby.Zariadenia prevádzok starostlivosti o ľudské telo budú musieť po každom zákazníkovi dezinfikovať pracovné miesto. Majú tomu prispôsobiť aj časový harmonogram prevádzky. "spresnila. Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si v týchto prevádzkach bude môcť zákazník dočasne zložiť respirátor.Hygienici upozorňujú, že maximálny počet zákazníkov v prevádzke je jedna osoba na 15 štvorcových metrov z plochy určenej pre zákazníkov." podotkla s tým, že v platnosti zostávajú aj vyhradené nákupné hodiny pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých so sprievodom. A to od 9.00 do 11.00 h.Múzeá, galérie a výstavné siene môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky. Hromadné podujatia sa povoľujú do šiestich osôb.V prípade bohoslužieb, obradov krstu, cirkevných i civilných obradov sobáša a pohrebu nesmie počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 štvorcových metrov z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. "" doplnila s tým, že do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do desiatich rokov v sprievode dospelej osoby.V prípade športových podujatí sa po novom do limitu počtu osôb nezapočítava jeden tréner.Od pondelka platia nové podmienky praktickej výučby v autoškolách, prevádzkovania taxislužieb, fungovania lanoviek a vlekových dráh, ako aj presné pravidlá pre hotely. Upravuje ich vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR o režime prevádzok a organizácii hromadných podujatí.Praktická výučba v autoškolách bude od pondelka umožnená, avšak za určitých podmienok. Účastníci kurzu aj inštruktor musia mať na nose i ústach respirátor bez výdychového ventilu, po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri musí byť interiér – najmä volant a rýchlostná páka – vydezinfikovaný a pri výcviku na vedenie motocyklov musí mať každý z frekventantov kurzu vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky.Počas výučby teórie a konania záverečných skúšok musí byť v učebni aspoň dvojmetrová vzdialenosť medzi účastníkmi, čo sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára. Takisto počas praktického výcviku nesmie byť vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba okrem komisára počas záverečných skúšok.Čo sa týka lanoviek a vlekov, prevádzka kabínových lanoviek naďalej nie je povolená. Pri využívaní lanoviek a vlekov musia mať všetci negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 48 hodín, čo neplatí pre deti do 10 rokov. Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a takisto sa musia dezinfikovať každú hodinu.V prípade hotelov a podobných krátkodobých ubytovacích služieb musí každý ubytovaný klient starší ako desať rokov pri ubytovaní predložiť negatívny výsledok testu nie starší ako 72 hodín. Konzumácia jedál a nápojov v spoločných priestoroch nebude povolená, donáška do izby povolená bude. Hygienické zariadenia aj v tomto prípade musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Maximálna kapacita izieb je stanovená na dve dospelé osoby alebo členov jednej domácnosti.V prípade taxislužieb je stanovená podmienka, že cestujúci môžu sedieť najviac dvaja v jednom rade.