Od pondelka sa v Belgicku otvoria menšie obchody

Brusel 6. mája (TASR) - V Belgicku sa od pondelka 11. mája znovu otvoria menšie obchody, ktoré boli zatvorené v dôsledku pandémie koronavírusu. Predajcovia však budú musieť dodržať prísne opatrenia a zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť medzi zákazníkmi. Oznámila to v stredu belgická premiérka Sophie Wilmesová, ktorú citovala agentúra AFP.



Zákazníkom znovu otvorených predajní bude odporúčané, aby dodržiavali vzájomné rozstupy a nosili na tvári ochranné rúška.



Premiérka tiež informovala, že Belgičania si už od nedele budú môcť užiť trochu viac spoločenského života. Do svojich domácností si totiž môžu od tohto termínu pozvať skupinu maximálne štyroch hostí, či už priateľov alebo príbuzných, zakaždým však musí ísť o rovnakých ľudí.



Belgicko patrí ku krajinám, ktoré majú v súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje, vôbec najvyššiu mieru úmrtnosti v prepočte na obyvateľa na svete. Belgické úrady však už tento pondelok začali s prvou fázou postupného uvoľňovania prijatých opatrení.



Prevádzku mohli tento týždeň obnoviť podniky, v ktorých zamestnanci nie sú v kontakte s verejnosťou. Naďalej však zostávajú zatvorené školy, reštaurácie či pohostinstvá. Školy by sa mali začať postupne otvárať od 18. mája, zatiaľ čo ostatné zmienené zariadenia sa otvoria až v neskorších fázach uvoľňovania.



V približne 11,5-miliónovom Belgicku dosiaľ zaznamenali 50.781 prípadov infekcie novým koronavírusom a 8339 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.