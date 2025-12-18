< sekcia Zahraničie
Od premiéry oscarového filmu Spomienky na Afriku uplynulo 40 rokov
Film mal premiéru 18. decembra 1985.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Je považovaný za jeden z najlepších romantických filmov 20. storočia. Slávna snímka Spomienky na Afriku (1985) mala premiéru pred 40 rokmi. O tri mesiace neskôr film získal sedem Oscarov vrátane za najlepší film, réžiu či scenár.
Snímku režíroval americký režisér Sydney Pollack a hrajú v nej hviezdni herci Meryl Streepová, Robert Redford či Rakúšan Klaus Maria Brandauer. Rozpráva príbeh veľkej lásky a veľkého smútku Katren Blixenovej, majiteľky farmy v Afrike. Film má svojich zástancov, ale aj odporcov, ktorí ho označujú za najslabší film, ktorý kedy získal Oscara v kategórii najlepší film.
Námetom filmu je rovnomenná autobiografická kniha s krásnym opisom kenskej prírody z dielne dánskej barónky Karen Blixenovej, ktorá knihu vydala v roku 1937 pod pseudonymom Isak Dinesen. Medzi jej obdivovateľov patril aj Ernest Hemingway, ktorý vyhlásil, že je to najlepšia kniha o Afrike, akú kedy čítal.
Pri preberaní si Nobelovej ceny za literatúru v roku 1954 Hemingway vyhlásil, že táto cena mala byť udelená Karen Blixenovej. Ona sama bola na toto ocenenie nominovaná niekoľkokrát.
O knihu sa začal zaujímať aj Hollywood. Blixenovú mala hrať Greta Garbo aj Audrey Hepburnová, ktorá to odmietla. Film sa pokúšali nakrútiť Orson Welles, David Lean či Nicolas Roeg.
Úspešný bol až Sydney Pollack, ktorý sa zhostil okrem režisérskej aj producentskej úlohy. Mal za sebou úspešné filmy ako Tootsie, Tri dni kondora alebo Kone sa tiež strieľajú, a od spoločnosti Universal dostal na film veľmi štedrý rozpočet - vyše 30 miliónov dolárov.
V úlohe barónky nechal režisér zažiariť Meryl Streepovú. Nebola to však jeho prvá voľba, pretože sa mu herečka nezdala dosť príťažlivá pre túto úlohu. Do roly Denysa Fincha Hattona si Pollack vybral Roberta Redforda.
Hatton bol navyše anglický aristokrat a syn 13. grófa z Winchilsea, ale táto skutočnosť bola minimalizovaná obsadením Redforda, nesporne typického amerického herca, ktorý už predtým spolupracoval s Pollackom.
Keď Redford prijal ponuku na túto rolu, mal v úmysle hrať ho ako Angličana. Pollack však usúdil, že anglický prízvuk by divákov rozptyľoval, a povedal Redfordovi, aby používal svoj skutočný americký akcent. Redford musel údajne nanovo nahrať niektoré svoje repliky z prvých záberov nakrúcania, v ktorých ešte hovoril s náznakom anglického prízvuku.
Ako barón Hans von Blixen-Finecke sa zaskvel Rakúšan Klaus Maria Brandauer, ktorý zažíval v prvej polovici 80. rokov vrchol svojej kariéry. Na úspechu filmu majú zásluhu i dvaja ďalší muži - anglický kameraman David Watkin, ktorý divákom ponúkol zábery na africkú krajinu, k nemu sa pridal jeho krajan, hudobný skladateľ a dirigent John Barry, ktorý skomponoval hudbu.
Film mal premiéru 18. decembra 1985. V tom roku by sa Karen Blixenová dožila storočnice. Film získal aj tri Zlaté glóbusy i niekoľko ocenení BAFTA. Tvorcov však najviac potešil zisk siedmich Oscarov (z 11 nominácií), a to v kategóriách film, scenár, réžia, hudba, kamera, výprava a zvuk.
Film zožal úspech aj u divákov. Film Spomienky na Afriku bol piatym najúspešnejším filmom roku 1985 v Spojených štátoch a Kanade s tržbami 87 miliónov dolárov.
