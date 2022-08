Od prvého preletu Atlantiku z východu na západ uplynie 90 rokov

Portmarnock/Bratislava 18. augusta (TASR) – V írskom Portmarnocku čakal na priaznivé počasie, ktoré prišlo 18. augusta 1932. O 11.35 hod. vzlietol so svojim lietadlom s cieľom zdolať dovtedy neprekonaný cieľ. Podarilo sa. O 33 hodín a 20 minút pristál v Pennfield Ridge, necelých päť míľ od najstaršieho mesta Kanady Saint John.



Škótsky letec Jim Mollison si tak 18. augusta 1932 nielen splnil dávny sen, ale prekonal všetky dovtedajšie historické rekordy v letectve. Vo štvrtok 18. augusta si pripomenieme 90. výročie tohto Mollisonovho rekordu, ktorý v tento deň uskutočnil prvý prelet cez Atlantický oceán z východu na západ.



Lietadlo Puss Moth mu na tento prelet vyrobila britská spoločnosť The de Havilland. Stroj mal motor Gipsy III s výkonom 120 koní a rýchlosťou 110 míľ za hodinu. Mollison nazval tento stroj The Heart's Content. Puss Moth bol pozoruhodným príkladom britského leteckého dizajnu a výroby.



Bolo to ľahké lietadlo, ktoré muselo zdolať dolet 2000 míľ v protivetre. Palivová nádrž mala v normálnych parametroch objem 20 galónov (75 litrov), avšak Mollisonova The Heart’s Content bola naložená až 160 galónmi leteckého paliva, čo predstavovalo viac ako 600 litrov. Rekordér totiž predpokladal, že palivo vydrží viac ako 33 hodín letu aj s prípadným odklonením sa od kurzu.



Stroj s takýmto ťažkým nákladom potreboval na vzlet dlhú dráhu, keďže ju Mollison v Anglicku nenašiel, rozhodol sa vzlietnuť v Portmarnocku v Dubline. Po prílete na opačný koniec Atlantického oceánu mu v nádržiach zostalo len zhruba desať galónov (38 litrov) paliva, čo by vydržalo najviac na ďalšie dve hodiny letu. Keby mal viac paliva, uskutočnil by svoj pôvodný zámer letieť bez medzipristátia z Dublinu priamo do New Yorku.



Jim Mollison, celým menom James Allan Mollison, sa narodil 19. apríla 1905 v škótskom Glasgowe. Už ako 18-ročný sa stal najmladším dôstojníkom v britských ozbrojených zložkách Royal Air Force. Práve v nich vzlietol prvý raz k nebu.



Prelet cez Atlantický oceán z východu na západ ale nebol jeho prvým rekordom. Rok pred tým, v lete roku 1931, dosiahol rekordný čas, keď za osem dní a 19 hodín preletel z Austrálie do Anglicka. V marci 1932 zase prekonal rekord v čase preletu z Anglicka do Južnej Afriky - túto trasu zvládol za štyri dni a 17 hodín.



Ešte v čase, keď pracoval pre leteckú spoločnosť Australian National Airways, zoznámil sa počas letu so slávnou pilotkou Amy Johnsonovou. O ruku ju požiadal osem hodín po zoznámení, ešte stále na palube lietadla. Svadba bola v júli 1932.



Keďže Amy Johnsonová tiež rada súťažila, o niekoľko dní po svadbe prekonala manželov rekord na trase z Anglicka do Južnej Afriky. Jim Mollison zase v januári 1933 zvládol rekordný let z Anglicka do Brazílie za tri dni a 13 hodín. S manželkou podnikol v nasledujúcom období ešte niekoľko pokusov o prekonanie ďalších rekordov. Samotné manželstvo však neprekonalo žiadny rekord, rozvod sa konal v roku 1938.



Jimovi Mollisonovi odobrali v roku 1953 pilotnú licenciu, kvôli údajnému pretrvávajúcemu problému s alkoholom. Letecký rekordér zomrel v Londýne 30. októbra 1959 vo veku 54 rokov.







Zdroj: https://www.wondersofworldaviation.com/mollison.html