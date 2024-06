Od roku 1945 je v konflikte viac krajín ako kedykoľvek predtým

Londýn 11. júna (TASR) – Celkovo 92 krajín, najviac od skončenia druhej svetovej vojny v roku 1945, je v súčasnosti zapojených do vojnových konfliktov. Vyplýva to z 18. vydania Globálneho indexu mieru, ktorý v utorok zverejnil v Londýne Inštitút pre ekonomiku a mier (IEP). TASR správu prevzala z agentúry APA a stránky IEP.



V prvej trojke najmierovejších krajín sveta sú Island, Írsko a Rakúsko. Do prvej desiatky sa dostali ešte Nový Zéland, Singapur, Švajčiarsko, Portugalsko, Dánsko, Slovinsko a Malajzia.



Slovensko je v aktuálnom zozname na 27. priečke, Česká republika na 12. mieste.



Na poslednom 163. mieste skončil Jemen, ktorý vystriedal Afganistan ako najmenej mierovú krajinu. Ukrajine patrí 159. priečka, Rusku 157.



K najväčšiemu regionálnemu zhoršeniu došlo v Severnej Amerike, kde vzrástla násilná kriminalita a strach z násilia. Najmenej mierovým regiónom však zostáva Blízky východ a severná Afrika (MENA), kde sa nachádzajú štyri z desiatich najmenej mierových krajín sveta. Izrael sa v dôsledku vojny v Pásme Gazy prepadol na 155. miesto, čo je historické minimum, Palestína klesla na 145. miesto.



Za zhoršenie stavu sú podľa autorov správy zodpovedné najmä konflikty v Pásme Gazy a na Ukrajine. V predchádzajúcom roku bolo v dôsledku ozbrojených konfliktov zaznamenaných 162.000 úmrtí.



Situácia sa minulý rok zhoršila v 97 krajinách, čo je najviac od zavedenia indexu v roku 2008. K zlepšeniu došlo v 65 štátoch.



Výdavky na opatrenia na udržanie mieru boli zanedbateľné. Dosiahli 49,6 miliardy dolárov, čo predstavuje 0,6 percenta celkových vojenských výdavkov vo svete. Index zahŕňa aj nový vojenský ratingový systém, ktorý ukazuje, že vojenské kapacity USA sú až trikrát väčšie ako čínske.



Správa tiež ukazuje zmenu povahy konfliktov. Ešte v 70. rokoch 20. storočia sa 49 percent konfliktov skončilo rozhodujúcim víťazstvom jednej z dvoch strán. V roku 2010 to tak bolo len v deviatich percentách konfliktov. Podiel konfliktov, ktoré boli ukončené mierovými dohodami, klesol z 23 percent na štyri percentá.



Globálny index mieru skúma tri hlavné témy: úroveň bezpečnosti v spoločnosti, rozsah domácich a medzinárodných konfliktov a mieru militarizácie. Militarizácia vlani stúpla v 108 krajinách.



Zakladateľ IEP Steve Killelea konštatoval, že situácia sa zhoršila v deviatich z posledných desiatich rokov. Upozornil, že narastajúce násilie ohrozuje najmä ekonomiku. Vlády preto "musia urýchlene zintenzívniť svoje úsilie na vyriešenie mnohých menších konfliktov skôr, ako prerastú do väčších kríz".