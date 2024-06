Od roku 1985 horelo aspoň raz na takmer štvrtine územia Brazílie

Brazília 19. júna (TASR) — V rokoch 1985 – 2023 v Brazílii zachvátil požiar aspoň raz 199,1 milióna hektárov územia, čo to zodpovedá 23 percentám rozlohy tejto juhoamerickej krajiny. Uvádza sa to v správe, ktorú v utorok na základe satelitných záberov a ďalších podkladov zverejnila iniciatíva MapBiomas, združujúca univerzity, mimovládne organizácie a technologické spoločnosti. Informovala o tom agentúra DPA.



Prevažná väčšina požiarov bola spôsobená alebo vyvolaná ľudskou činnosťou, povedala pre agentúru Agęncia Brasil Ane Alencarová, vedúca vedeckého oddelenia výskumného inštitútu IPAM. Viac ako dve tretiny plochy zasiahnutej požiarom tvorí pôvodná vegetácia, zvyšná plocha súvisí predovšetkým s poľnohospodárstvom.



Najviac plochy zasiahnutej požiarmi — 86 percent — sa nachádza v rozsiahlom komplexe saván a lesov v juhovýchodnej Brazílii nazývanom Cerrado a v Amazónii ležiacej na severe. Cerrado zaberá približne 21 percent rozlohy Brazílie a je domovom približne piatich percent všetkých živočíšnych a rastlinných druhov na Zemi.



V pomere k rozlohe zhorela najväčšia plocha (59 percent) v jednej z najrozsiahlejších vnútrozemských mokradí na svete Pantanal. Mokrade, ktoré zasahujú aj do Bolívie a Paraguaja, sužujú požiare aj v súčasnosti: do polovice júna tam zaregistroval brazílsky Národný inštitút pre výskum vesmíru (INPE) 1269 požiarov. V rovnakom mesiaci minulého roka ich bolo 77.



Už teraz je počet tamojších požiarov vyšší ako júnový priemer za posledných 26 rokov, keď sa začali evidovať. Farmári vypaľujú v oblasti lesy, aby získali nové pastviny. Ak sa tieto požiare vymknú kontrole, môžu zasiahnuť rozsiahle územie.