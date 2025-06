Od roku 1991 patrí 16. jún aj Medzinárodnému dňu afrického dieťaťa

Soweto/Bratislava 15. júna (TASR) - Medzinárodný deň afrického dieťaťa, resp. Deň afrického dieťaťa, iniciovala Organizácia africkej jednoty, ktorá sa v roku 2002 transformovala na Africkú úniu. Prvýkrát sa pripomínal v roku 1991 a je podporovaný aj Detským fondom Organizácie spojených národov (OSN) - UNICEF.



Jeho dátum, 16. jún, je pripomienkou na pochod zo 16. júna 1976 v Sowete v Juhoafrickej republike (JAR). Mladí Juhoafričania vtedy protestovali proti zlej kvalite vyučovania a požadovali aj dodržiavanie práva na vzdelanie vo svojom jazyku. Ich pochod sa však konal v čase, keď sa v JAR uplatňovala politika apartheidu. Proti študentom tak zakročili poriadkové sily, ktoré zabili podľa oficiálnych zdrojov 23 účastníkov protestu, podľa neoficiálnych údajov zomrelo približne 100 ľudí a vyše 1000 utrpelo zranenia.



Od roku 2002 je hlavným organizátorom Medzinárodného dňa afrického dieťaťa Africký výbor expertov pre práva a blaho dieťaťa, ktorý dohliada aj na dodržiavanie Africkej charty práv a blaha dieťaťa. Tú doteraz ratifikovalo 51 členských štátov. Výbor určuje aj tému pre Medzinárodný deň afrického dieťaťa, ktorú schvaľuje Výkonná rada Africkej únie.



Africký výbor rozhodol, že v roku 2025 sa Medzinárodný deň afrického dieťaťa bude niesť v duch témy: Plánovanie a rozpočtovanie pre práva detí: pokrok od roku 2010 (Planning and budgeting for children's rights: progress since 2010). Téma je zameraná na posúdenie úrovne pokroku dosiahnutého v začleňovaní problematiky detí do plánovania a rozpočtovania členských štátmi Africkej únie.



Výbor síce zaznamenal, že vo väčšine členských štátov sa zvýšila rozpočtová kapitola určená v prospech detí, tie sú však naďalej vystavené mnohým problémom. Afrika má podľa výboru stále vysokú mieru detskej úmrtnosti, mnohé trpia podvýživou, čo negatívne ovplyvňuje ich prežitie a rozvoj. Problémy stále pretrvávajú so zaočkovanosťou detí, ale základným problémom je stále chudoba. Tá vedie k porušovaniu práv detí, ako je detská práca, odlúčenie od rodičov a opatrovateľov, nedostatočný prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti.



Afrika čelí aj pandémiám, ozbrojeným konfliktom, či prírodným katastrofám, ktoré neúmerne postihujú deti. Problémom sú detské manželstvá, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, alebo diskriminácia na základe pohlavia. Deti v Afrike sú v zraniteľných situáciách viac vystavené aj násiliu kvôli nedostatku vhodných programov určených pre deti so zdravotným postihnutím, alebo pre deti žijúce na ulici, či deti z marginalizovaných a odľahlých oblastí.



Výbor expertov pre práva a blaho dieťaťa tiež poukazuje na demografiu Afriky. V roku 2021 mala Afrika 650 miliónov detí, pričom sa predpokladá, že do roku 2055 bude na africkom kontinente žiť približne jedna miliarda detí. Táto demografická dynamika Afriky si preto vyžaduje zvýšené investície do detí s cieľom vybudovať lepšiu budúcnosť pre celý kontinent.







