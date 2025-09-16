< sekcia Zahraničie
Od roku 1994 oslavujeme Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy
Ozónová vrstva sa vyskytuje vo výške 10 až 50 kilometrov nad povrchom Zeme.
Autor TASR
New York 15. septembra (TASR) - V roku 1994 Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásilo 16. september za Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy. Dátum odkazuje na prijatie Montrealského protokolu zo 16. septembra 1987. Slogan tohtoročnej témy Medzinárodného dňa ochrany ozónovej vrstvy znie: Od vedy ku globálnym opatreniam (From science to global action). Generálny tajomník OSN António Guterres v tejto súvislosti upozornil, že ak národy budú dbať na varovania vedy, pokrok je možný.
Pred 40. rokmi, 22. marca 1985, prijalo a podpísalo 28 krajín sveta Viedenský protokol o ochrane ozónovej vrstvy. Vďaka nemu sa prijali prvé opatrenia na ochranu ľudí a planéty pred škodlivým UV žiarením, ktoré preniká cez poškodenú ozónovú vrstvu.
Na základe ďalších vedeckých informácií bol o dva roky neskôr prijatý Montrealský protokol, ktorý sa stal vykonávacím materiálom k Viedenskému dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy. Po prijatí protokolu sa začali vyraďovať chlórfluórované uhľovodíky, umelé chemikálie používané v chladiacich zariadeniach alebo aerosólových sprejoch, čím sa začala cesta k obnove ozónovej vrstvy.
Protokol a dohovor sú kľúčové pre monitorovanie úrovne ozónu a UV žiarenia, ako aj látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu. Podľa OSN stelesňujú koncept prechodu od vedy ku globálnym opatreniam.
Vedci Frank Sherwood Rowland (1927 - 2012) z USA a Mario José Molina (1943 - 2020) pôvodom z Mexika už v roku 1974 ako prví v odbornom článku publikovanom v časopise Nature varovali pred hroziacou stratou ozónovej vrstvy. Podľa nich sa vrstva chrániaca Zem pred nebezpečnou zložkou slnečného žiarenia mala pod vplyvom činností človeka „stratiť“ o 75 rokov. V roku 1995 dostali Rowland a Molina, spoločne s holandským chemikom Paulom Josefom Crutzenom Nobelovu cenu za chémiu.
Ozónová vrstva sa vyskytuje vo výške 10 až 50 kilometrov nad povrchom Zeme. Ak by sa ozón v tejto vrstve skoncentroval, predstavoval by „obal“ s hrúbkou tri milimetre. Ozón (O3) pohlcuje v stratosfére ultrafialové žiarenie typu C a oslabuje vplyv ultrafialového žiarenia typu B. Zvýšený prienik ultrafialového žiarenia typu B cez ozónovú vrstvu vážne ohrozuje zdravie človeka a negatívne pôsobí aj na ekosystémy.
Vedci v uplynulých desaťročiach potvrdili, že ozónová vrstva v stratosfére ubúdala v dôsledku rozvoja civilizácie. Znižovanie ozónu ovplyvňovali plyny a látky, ktoré sa používali ako chladiace médium v chladničkách a klimatizačných zariadeniach, ako plyny v kozmetických aerosólových prípravkoch či ako zmes v hasiacich prístrojoch.
Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy a jeho Montrealský protokol neskôr rozšírili dodatky, ktoré nesú názvy podľa miesta prijatia: Londýnsky (5. júla 1990), Kodanský (22. novembra 1992), Montrealský (15.-17. septembra 1997) a Pekinský (9. februára 2001).
Na 28. schôdzi strán Montrealského protokolu bol 15. októbra 2016 v Kigali v Rwande schválený Kigalský dodatok. Účastníci zasadnutia v ňom prisľúbili skoncovať do roku 2050 s fluórovanými uhľovodíkmi (HFC) používanými najmä ako chladiaca zmes v klimatizačných zariadeniach a chladničkách. Dodatok vstúpil do platnosti 1. januára 2019.
Zdroj: https://www.un.org/en/observances/ozone-day
