< sekcia Zahraničie
Od roku 2001 je 26. september Európsky deň jazykov
Tento deň má byť oslavou jazykovej rôznorodosti a jeho cieľom je podpora celoživotného učenia cudzích jazykov a zvyšovanie povedomia o preklade, tlmočení a ďalších súvisiacich profesiách.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Štrasburg 26. septembra (TASR) - Už štvrťstoročie si svet pripomína Európsky deň jazykov. Pripadá na 26. septembra a vznikol z iniciatívy Rady Európy (RE). Jeho tohtoročná téma znie „Jazykmi otvárame naše srdcia a mysle“.
Tento deň má byť oslavou jazykovej rôznorodosti a jeho cieľom je podpora celoživotného učenia cudzích jazykov a zvyšovanie povedomia o preklade, tlmočení a ďalších súvisiacich profesiách.
Prvýkrát sa Európsky deň jazykov slávil v roku 2001 pri príležitosti Európskeho roka jazykov. Na aktivitách, zorganizovaných s cieľom ukázať ľuďom prednosti ovládania cudzieho jazyka, sa vtedy v 45 európskych štátoch vrátane Slovenska zúčastnili milióny záujemcov. V roku 2001 Výbor ministrov RE rozhodol, že Európsky deň jazykov sa bude sláviť vždy 26. septembra.
RE aj týmto spôsobom podporuje kultúrne dedičstvo a mnohojazyčnosť v celej Európe. Ako uvádza aj Európske stredisko pre moderné jazyky (European Centrum of Modern Languages, ECML) v rakúskom Grazi, globalizácia a vzorce obchodného vlastníctva prinášajú nevyhnutnosť ovládať cudzie reči.
V Európe sa používa približne 225 pôvodných jazykov, čo predstavuje zhruba tri percentá z celkového počtu na svete. Väčšina európskych jazykov je indoeurópskeho pôvodu. Od konca 18. storočia je najrozšírenejším jazykom v Európe ruština, ktorá vystriedala francúzštinu. V štúdiu cudzích jazykov sú v súčasnosti v Európe najpopulárnejšie angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, ruština a španielčina.
Vo svete existuje 6000 až 7000 jazykov, z ktorých väčšina sa vyskytuje v Ázii a v Afrike. Aspoň polovica svetovej populácie je dvojjazyčná alebo viacjazyčná. Prílev prisťahovalcov a utečencov do Európy spôsobil, že sa tu začali používať mnohé cudzie reči. V Londýne sa napríklad hovorí približne 300 jazykmi, najčastejšie arabčinou, turečtinou, kurdčinou, hindčinou či pandžábčinou.
V Európskej únii je 24 úradných jazykov. Belgicko a Luxembursko sú dva špeciálne štáty, pretože majú tri úradné jazyky. Luxembursko je jedinou krajinou EÚ, kde je angličtina na treťom mieste medzi najčastejšie používanými cudzími jazykmi. Počas celého obdobia školskej dochádzky študenti absolvujú kurzy v troch jazykoch - francúzštine, nemčine a luxemburčine. V Belgicku väčšina študentov študuje reči susedných komunít. Francúzština je prvým cudzím jazykom pre holandsky hovoriace Flámsko a nemecky hovoriace východné Belgicko. Na druhej strane, frankofónne komunity (Brusel a Valónsko) sa učia ako prvú holandčinu.
Hoci Európska únia má 24 úradných jazykov, v európskych inštitúciách sa ako pracovné používajú najmä tri - francúzština, angličtina a nemčina. Používajú sa buď bez rozdielu, ako v Európskej komisii (EK), prípadne výlučne; napríklad Európska centrálna banka (ECB) pracuje len v angličtine a Európsky dvor audítorov (ECA) pracuje hlavne vo francúzštine.
Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) sú vydávané v jazyku konania, zatiaľ čo rokovania sa zvyčajne vedú vo francúzštine. V Európskom parlamente môže každý poslanec vystúpiť v jednej z úradných rečí. Prejavy sú simultánne tlmočené do ostatných jazykov.
Tlmočníci sú hlasom poslancov Európskeho parlamentu (EP) - zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní efektívnej komunikácie. Plenárne zasadnutia EP sa tlmočia do 24 jazykov. Vzhľadom na 552 možných kombinácií však nie je vždy jednoduché zmobilizovať všetkých tlmočníkov, najmä pokiaľ ide o menej používané jazyky.
Na Slovensku je po slovenčine druhým najpočetnejším jazykom maďarčina. Nasledujú rómčina, rusínsky jazyk a čeština. Medzi ďalšie materčiny na Slovensku patria ukrajinský, ruský, anglický, nemecký, poľský a vietnamský jazyk.
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa pravidelne koná nielen na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách viacero podujatí. Ide o aktivity pre deti, televízne a rozhlasové programy, ponuky jazykových kurzov až po prednášky a konferencie.
Tento deň má byť oslavou jazykovej rôznorodosti a jeho cieľom je podpora celoživotného učenia cudzích jazykov a zvyšovanie povedomia o preklade, tlmočení a ďalších súvisiacich profesiách.
Prvýkrát sa Európsky deň jazykov slávil v roku 2001 pri príležitosti Európskeho roka jazykov. Na aktivitách, zorganizovaných s cieľom ukázať ľuďom prednosti ovládania cudzieho jazyka, sa vtedy v 45 európskych štátoch vrátane Slovenska zúčastnili milióny záujemcov. V roku 2001 Výbor ministrov RE rozhodol, že Európsky deň jazykov sa bude sláviť vždy 26. septembra.
RE aj týmto spôsobom podporuje kultúrne dedičstvo a mnohojazyčnosť v celej Európe. Ako uvádza aj Európske stredisko pre moderné jazyky (European Centrum of Modern Languages, ECML) v rakúskom Grazi, globalizácia a vzorce obchodného vlastníctva prinášajú nevyhnutnosť ovládať cudzie reči.
V Európe sa používa približne 225 pôvodných jazykov, čo predstavuje zhruba tri percentá z celkového počtu na svete. Väčšina európskych jazykov je indoeurópskeho pôvodu. Od konca 18. storočia je najrozšírenejším jazykom v Európe ruština, ktorá vystriedala francúzštinu. V štúdiu cudzích jazykov sú v súčasnosti v Európe najpopulárnejšie angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, ruština a španielčina.
Vo svete existuje 6000 až 7000 jazykov, z ktorých väčšina sa vyskytuje v Ázii a v Afrike. Aspoň polovica svetovej populácie je dvojjazyčná alebo viacjazyčná. Prílev prisťahovalcov a utečencov do Európy spôsobil, že sa tu začali používať mnohé cudzie reči. V Londýne sa napríklad hovorí približne 300 jazykmi, najčastejšie arabčinou, turečtinou, kurdčinou, hindčinou či pandžábčinou.
V Európskej únii je 24 úradných jazykov. Belgicko a Luxembursko sú dva špeciálne štáty, pretože majú tri úradné jazyky. Luxembursko je jedinou krajinou EÚ, kde je angličtina na treťom mieste medzi najčastejšie používanými cudzími jazykmi. Počas celého obdobia školskej dochádzky študenti absolvujú kurzy v troch jazykoch - francúzštine, nemčine a luxemburčine. V Belgicku väčšina študentov študuje reči susedných komunít. Francúzština je prvým cudzím jazykom pre holandsky hovoriace Flámsko a nemecky hovoriace východné Belgicko. Na druhej strane, frankofónne komunity (Brusel a Valónsko) sa učia ako prvú holandčinu.
Hoci Európska únia má 24 úradných jazykov, v európskych inštitúciách sa ako pracovné používajú najmä tri - francúzština, angličtina a nemčina. Používajú sa buď bez rozdielu, ako v Európskej komisii (EK), prípadne výlučne; napríklad Európska centrálna banka (ECB) pracuje len v angličtine a Európsky dvor audítorov (ECA) pracuje hlavne vo francúzštine.
Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) sú vydávané v jazyku konania, zatiaľ čo rokovania sa zvyčajne vedú vo francúzštine. V Európskom parlamente môže každý poslanec vystúpiť v jednej z úradných rečí. Prejavy sú simultánne tlmočené do ostatných jazykov.
Tlmočníci sú hlasom poslancov Európskeho parlamentu (EP) - zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní efektívnej komunikácie. Plenárne zasadnutia EP sa tlmočia do 24 jazykov. Vzhľadom na 552 možných kombinácií však nie je vždy jednoduché zmobilizovať všetkých tlmočníkov, najmä pokiaľ ide o menej používané jazyky.
Na Slovensku je po slovenčine druhým najpočetnejším jazykom maďarčina. Nasledujú rómčina, rusínsky jazyk a čeština. Medzi ďalšie materčiny na Slovensku patria ukrajinský, ruský, anglický, nemecký, poľský a vietnamský jazyk.
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa pravidelne koná nielen na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách viacero podujatí. Ide o aktivity pre deti, televízne a rozhlasové programy, ponuky jazykových kurzov až po prednášky a konferencie.