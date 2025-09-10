< sekcia Zahraničie
Od roku 2003 je 10. september aj Svetovým dňom prevencie samovrážd
Zmena spôsobu rozprávania o samovražde by mala viesť k výraznejšej prevencii a predchádzaniu samovrážd.
Autor TASR
Ženeva/Bratislava 10. septembra (TASR) - Svetový deň prevencie samovrážd, ktorý sa pripomína 10. septembra, vyhlásila v roku 2003 Medzinárodná asociácia pre prevenciu samovrážd (IASP) v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Podľa WHO a IASP zomrie ročne v dôsledku samovraždy viac ako 720.000 ľudí. Na Slovensku v roku 2024 spáchalo samovraždu 467 ľudí.
Hlavnou témou Svetového dňa prevencie samovrážd na roky 2024 - 2026 je „Zmena v spôsobe reči o samovražde“ (Changing the Narrative on Suicide), ktorá je spojená s výzvou "Začnime spolu hovoriť" (Start the Conversation). Cieľom je upriamiť pozornosť na znižovanie stigmatizácie samovraždy a zmeniť aj to, ako sa verejne rozpráva o tomto celosvetovom probléme.
Zmena spôsobu rozprávania o samovražde by mala viesť k výraznejšej prevencii a predchádzaniu samovrážd. Téma zdôrazňuje potrebu takej verejnej politiky a opatrení, ktorými by sa dalo predchádzať samovražednému konaniu. Do popredia by sa mali dostať také opatrenia, ktoré napomáhajú rozvoju duševného zdravia a zlepšujú prístup k psychologickej či psychiatrickej starostlivosti.
Podľa prezidentky IASP Jo Robinsonovej prevencia samovrážd je spoločný záväzok, ktorý spája ľudí naprieč hranicami a kultúrami. Robinsonová vyzýva, aby sa zmena pohľadu na samovraždu a posolstvo nádeje a porozumenia dostalo ku každému - do každého kúta sveta. O samovraždách sa má podľa nej hovoriť zo súcitom, bez stigmatizácie a mýtov.
Zmena rozprávania o samovražde má zvýšiť empatiu s tými, ktorí trpia a majú samovražedné sklony. Samovražedné myšlienky a pocity sú totiž znakom obrovskej bolesti a úzkosti. K ľuďom, ktorí duševne či psychicky trpia a myslia na samovraždu, sa má pristupovať s porozumením a bez predsudkov.
V roku 2024 bol na Slovensku podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zaznamenaný druhý najnižší počet samovrážd od začiatku tretieho tisícročia. Celkovo si vzalo život 467 ľudí. Výraznú prevahu mali samovraždy mužov (84,6 percent) nad ženami (15,4 percent), čo je dlhodobo nemenný stav.
Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy bolo obesenie, zaškrtenie a zadusenie (283 osôb). Nasledoval skok z výšky (61), výstrel zo zbrane (45), poranenie ostrým predmetom (22) a skok alebo ľahnutie si pred pohybujúci sa predmet (21).
Takmer tretina samovrážd (32,1 percent) bola spáchaná pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky. Najviac samovrážd bolo nahlásených v mesiacoch október (54 prípadov) a august (45 prípadov). Najvyšší počet samovrážd bol evidovaný u osôb z Nitrianskeho (67) a Banskobystrického kraja (66). Najmenej samovrážd zaznamenali v Trenčianskom kraji (40).
V roku 2024 bolo nahlásených 808 samovražedných pokusov. Vziať si život chcelo 376 mužov a 432 žien. Z týchto pokusov sa za demonštratívne vyhodnotilo 41,1 percent. Pri pokusoch o samovraždu dlhodobo prevládajú tínedžeri.
Zdroje: https://www.iasp.info/2025/09/01/world-suicide-prevention-day-2025/; https://www.who.int/campaigns/world-suicide-prevention-day/2025; https://www.nczisk.sk/aktuality/pages/Samovrazdy-a-samovrazedne-pokusy-v-Slovenskej-republike-v-roku-2024.aspx
