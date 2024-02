Od roku 2009 je 20. február Svetovým dňom sociálnej spravodlivosti

Bratislava/Ženeva/New York 20. februára (TASR) - Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) v rezolúcii z 26. novembra 2007 rozhodlo, že od roku 2009 bude 20. február Svetovým dňom sociálnej spravodlivosti. Jeho účelom je upriamiť pozornosť na boj proti nezamestnanosti, sociálnemu vylúčeniu či chudobe.



Medzinárodná organizácia práce (ILO) vypracovala v súvislosti so Svetovým dňom sociálnej spravodlivosti Deklaráciu ILO o sociálnej spravodlivosti za nestrannú globalizáciu. Deklaráciu schválili delegáti na zasadnutí 10. júna 2008 v Ženeve.



Podľa ILO Svetový deň sociálnej spravodlivosti pripomína potrebu budovania spravodlivejších spoločností. Tohtoročná téma Svetového dňa sociálnej spravodlivosti znie: "Koalícia za sociálnu spravodlivosť: preklenutie rozdielov, budovanie aliancií." Téma poukazuje na dôležitosť dialógu o krokoch potrebných na dosiahnutie sociálnej spravodlivosti.



Podľa Zuzany Kusej zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) sa v dejinách spoločenskovedného myslenia sformovalo viacero teórií spoločenskej spravodlivosti. Ich autori sa snažili nájsť podmienky zaručujúce stabilitu spoločenského poriadku, ktorý by nebol v kontraste s rovnosťou medzi ľuďmi.



Počas druhej svetovej vojny sa uvažovanie o sociálnej spravodlivosti a jej súvislosti so spoločenskou stabilitou a mierom zintenzívnelo. "Vyústilo do prijímania medzinárodných deklarácií a dohovorov žiadajúcich signatárske štáty, aby prijímali opatrenia, ktoré zabezpečia obyvateľom nielen spravodlivú mzdu za vykonanú prácu, ale aj všeobecnú zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, slušné bytové a ďalšie podmienky, ktoré by ľuďom umožňovali nielen formálne, ale aj reálne mať svoj život vo svojich rukách a slobodne sa rozhodovať," uviedla pre TASR Kusá.



Presvedčenie, že sociálne práva sú nevyhnutné pre plnohodnotné napĺňanie ľudských práv, sa však podľa nej v posledných dekádach dostáva do úzadia. Jeden z dôvodov je aj to, že s neplnením medzinárodných dohovorov, v ktorých sa k ich uznávaniu zaväzujeme, nie sú spojené žiadne sankčné mechanizmy.



"Na politiku jednotlivých signatárskych štátov majú silný vplyv ekonomické ťažkosti a pokles zdrojov na financovanie verejných programov, ale aj prevládnutie ideológií, ktoré vyzdvihujú princíp zásluhovosti a za nespravodlivé pokladajú prerozdeľovanie zdrojov v prospech vyrovnávania životných šanci slabších. Takéto ideológie často otvorene označujú myšlienky sociálnej spravodlivosti za prežité, brániace ekonomickému rozmachu a poškodzujúce všetkých," skonštatovala Kusá.



Aj preto je kladenie dôrazu na sociálnu spravodlivosť v jednotlivých štátoch odlišné. "Kým v niektorých štátoch tieto princípy podporujú aj vzdelávacie inštitúcie a sociálna rovnosť je považovaná za silnú a verejne podporovanú myšlienku, v iných spoločnostiach, vrátane slovenskej, princípom sociálnej spravodlivosti silno konkuruje idea, že prerozdeľovanie v prospech slabších je na ujmu a úkor úspešnejších, teda sociálne nespravodlivé," uviedla sociologička.



Konsenzus či nejaká všeobecnejšia predstava o sociálnej spravodlivosti sa podľa nej dá nájsť vďaka medzinárodným porovnávacím výskumom a zverejňovaniu rebríčkov, ktoré stimulujú verejnú mienku, motivujú politikov a udržiavajú ideu sociálnej spravodlivosti vo verejnom povedomí.



Napríklad Index sociálnej spravodlivosti, s ktorým pracuje Bertelsmannova nadácia, posudzuje sociálnu spravodlivosť spoločnosti podľa šiestich dimenzií: predchádzanie chudobe, spravodlivosť vo vzdelávaní, prístup na trh práce, sociálna súdržnosť, zdravie a medzigeneračná spravodlivosť. Tieto oblasti posudzujú odborníci na príslušné verejné politiky. V roku 2019 sa Slovensko v rebríčku štyridsiatich štátov EÚ a OECD nachádzalo na 22. mieste. Prvé štyri miesta zaujali Island, Nórsko, Dánsko, Fínsko a piate bolo Švédsko.



Z jednotlivých oblastí Slovensko experti najlepšie hodnotili v oblasti predchádzania chudobe (11. miesto), pretože podľa štatistík Eurostatu patrí Slovenská republika medzi štáty s najnižším podielom populácie v riziku príjmovej chudoby. Najhoršie sme sa umiestnili v oblasti spravodlivosti vo vzdelávaní (37. miesto) a v prístupe k trhu práce (36. miesto).



V rebríčku sociálnej spravodlivosti, ktorý vyvinuli odborníci z Pennsylvánskej univerzity sa podľa Kusej dáta zbierajú zisťovaním sociálneho zmýšľania obyvateľstva a jeho názorov na kvalitu života v krajine. Do posudzovania je zapojených 87 štátov.



Kvalita života tu bola charakterizovaná dobrým fungovaním pracovného trhu, ekonomickou stabilitou, cenovou dostupnosťou, ústretovosťou spoločnosti k rodine, príjmovou rovnosťou, dobrým fungovaním vyspelého zdravotníctva a vzdelávacieho systému. Aj v tomto rebríčku sa na prvých miestach umiestňujú škandinávske štáty a Kanada. Slovensko je v kvalite života na 47. mieste. V sociálnom zmýšľaní či zameraní politík sme na tom lepšie - na 29. mieste.