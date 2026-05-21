Od roku 2020 si 21. mája pripomíname Medzinárodný deň čaju
Autor TASR
New York/Rím/Bratislava 20. mája (TASR) - Čaj, ktorý je známy viac ako 5000 rokov, patrí dnes medzi najrozšírenejšie nápoje. Má priaznivé účinky nielen na zdravie, ale prispieva aj k sociálno-ekonomickému rozvoju. Jeho produkciou sa živí viac ako 13 miliónov ľudí na svete.
Na význam nápoja upriamuje pozornosť aj Medzinárodný deň čaju, ktorý pripadá na 21. mája. V roku 2019 ho vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN). Pripomína sa od roku 2020 pod záštitou Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).
Jeho cieľom je celosvetovo upozorniť nielen na históriu čaju, ale aj na jeho kultúrny a ekonomický význam. Pestovanie čaju a jeho produkcia zohráva totiž dôležitú úlohu v rozvoji vidieka, znižovania chudoby či v zabezpečení potravinovej bezpečnosti v rozvojových krajinách.
Tohtoročná téma Medzinárodného dňa čaju je zhrnutá v téze Podpora rastu a inklúzie. Téma zdôrazňuje potrebu podporovať pestovateľov čaju, presadzovať udržateľné postupy a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre globálnu čajovú komunitu.
Aj v roku 2026 bude hlavnou akciou tohto medzinárodného dňa konferencia na pôde FAO v Ríme. Uskutoční sa 21. mája a hlavnými témami diskusie odborníkov bude úloha a význam čaju v rozvoji vidieka, v ochrane biodiverzity a udržateľného rozvoja. Jedna z hlavným sprievodných kampaní sa bude niesť pod názvom Pestované s opatrnosťou (Farmed With Care).
Očakáva sa, že aj Stála misia Indie pri OSN zohrá dôležitú úlohu v propagovaní programov zameraných na prínos čaju k živobytiu, zamestnanosti žien, udržateľnému poľnohospodárstvu a medzinárodnému obchodu.
Celosvetová produkcia čaju v roku 2025 presiahla sedem miliónov ton, pričom jej trhová hodnota bola odhadom 69,5 miliardy dolárov (60 miliárd eur). Jednoznačný líder, ktorý vyprodukoval približne 3,7 milióna ton a pokryl tak viac ako polovicu celosvetovej produkcie, je Čína, ktorá sa zameriava najmä na zelený čaj.
India vyprodukovala približne 1,3 milióna ton a je druhým najväčším producentom s dominanciou čierneho čaju. Tretím najväčším producent s objemom okolo 570.000 ton je Keňa. Ďalší významní producenti sú Turecko, Srí Lanka a Vietnam.
Do Európy sa čaj dostal začiatkom 17. storočia, keď ho z Číny v roku 1606 priviezli holandskí obchodníci. V roku 1618 sa čaj objavil v Rusku, keď ho cárovi Michalovi I. daroval mongolský chán. Do Anglicka sa dostal v roku 1657, pričom od roku 1790 sa centrom svetového obchodu s čajom stal Londýn. Pridávanie mlieka do čaju sa rozšírilo hlavne v Spojenom kráľovstve. Tento zvyk však praktizovali už aj Mongoli a známy bol tiež v Mandžusku.
Zdroje: https://www.fao.org/international-tea-day/en; https://www.britannica.com/topic/tea-beverage; https://www.knowledge-sourcing.com/report/global-tea-market
