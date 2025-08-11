< sekcia Zahraničie
Od roku 2022 sú v Nemecku pre sankcie uzemnené viaceré ruské lietadlá
Autor TASR
Berlín 11. augusta (TASR) - Na nemeckých letiskách sú už viac ako tri roky odstavené niektoré komerčné lietadlá, keďže im krajina neumožnila odlet pre sankcie EÚ uvalené na Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nemecké ministerstvo dopravy v pondelok pre televíziu WDR potvrdilo, že lietadlá sú uzemnené od 28. februára 2022. Rezort dopravy tvrdí, že zákaz odletu je v súlade s nariadením EÚ.
Medzi dotknuté lietadlá patria napríklad tri ruské nákladné stroje Antonov AN-124, ktoré sa nachádzajú na letisku Lipsko/Halle na východe Nemecka. Ďalšie lietadlá sú odstavené aj na letisku Kolín nad Rýnom/Bonn či Frankfurt nad Mohanom/Hahn.
Prenajatý ruský Airbus A320 patriaci spoločnosti Aeroflot uviazol v Mníchove. Írsko-čínska leasingová spoločnosť, ktorá je skutočným vlastníkom lietadla, zaň zaplatila vzniknuté poplatky vo výške približne 543.000 eur. Lietadlo následne mohlo odletieť do Ostravy v Českej republike.
Sankcie ovplyvnili aj ďalšie lietadlá, no vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie ich vlastníctva nie je možné poskytnúť ďalšie informácie, píše DPA.
