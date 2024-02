Od roku 2026 sa bude na Oscaroch udeľovať cena za najlepší kasting

Los Angeles 10. februára (TASR) - Od roku 2026 bude v rámci udeľovania Oscarov zavedená nová kategória, Cena Akadémie za najlepší kasting - výber účinkujúcich na obsadenie úloh vo filme, oznámili organizátori podujatia.



Pôjde o prvú novú súťažnú kategóriu od roku 2002, keď bolo pridané ocenenie za najlepší animovaný film, informovala v piatok stanica BBC News.



Kastingoví režiséri sa v uplynulých rokoch usilovali o svoje uznanie tak, ako je to pri iných filmových remeslách - zvuku, strihu, kostýmoch či maskách.



Šéfovia Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) uviedli, že kastingoví režiséri "zohrávajú pri tvorbe filmov zásadnú úlohu".



"Akadémia sa vyvíja a sme hrdí na to, že k disciplínam, ktoré uznávame a oslavujeme, môžeme pridať i kasting," napísali vo svojom vyhlásení výkonný riaditeľ AMPAS Bill Kramer a prezidentka tejto inštitúcie Janet Yangová.



"Blahoželáme členom našej pobočky kastingových režisérov k tomuto vzrušujúcemu míľniku, ako aj k ich odhodlaniu a usilovnosti počas celého procesu," dodali predstavitelia.



Krok prichádza napriek tomu, že Akadémia sa v ostatných rokoch usiluje skrátiť oscarový ceremoniál v snahe udržať záujem divákov. Slávnostné udeľovanie Oscarov často trvá oveľa dlhšie ako plánované tri hodiny.



Akadémia bezprostredne nepotvrdila, či bude nová kategória zaradená do živého televízneho vysielania.



V súčasnosti sa Ceny Akadémie udeľujú v 23 kategóriách. Verejnosť sa však vo všeobecnosti zaujíma najmä o hlavné ceny - za najlepší film, réžiu a herecké výkony.



Kastingoví režiséri patria medzi prvých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na nových filmových projektoch, a zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní veľkých hollywoodskych snímok.



Majú na starosti najímanie hviezd, ktoré budú hrať vo filme, ako aj hercov, ktorí sa objavia v menších úlohách.



Tohtoročné udeľovanie Oscarov, ktoré bude moderovať Jimmy Kimmel, sa uskutoční 10. marca v Los Angeles. Najviac nominácií - 13 - má historická životopisná dráma "Oppenheimer".