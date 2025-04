Od roku 2028 budú udeľovať Oscara aj za kaskadérsky výkon

Los Angeles 15. apríla (TASR) - Americké filmové ceny Oscar ú majú novú kategóriu. Ocenenie bude možné už čoskoro získať aj za najlepšie kaskadérske kúsky. Organizátori podujatia zavedú túto kategóriu pri príležitosti osláv 100. výročia udeľovanie Cien Akadémie, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Správna rada Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) oznámila, že o zlatú sošku za kaskadérsky výkon sa budú môcť uchádzať filmy uvedené do kín v roku 2027. Jubilejné 100. udeľovanie Oscarov sa uskutoční v roku 2028. Prvé sa konalo 16. mája 1929 v Los Angeles.



Nová súťažná Cena Akadémie za najlepší kaskadérsky výkon sa bude udeľovať od roku 2028 každoročne. Pravidlá týkajúce sa oprávnenosti a toho, kto bude môcť hlasovať za víťaza, budú zverejnené o dva roky.



"Kaskadéri sú od počiatkov kinematografie neoddeliteľnou súčasťou filmovej tvorby. Sme hrdí na to, že môžeme oceniť inovatívnu prácu týchto technických a kreatívnych umelcov, a pri tejto významnej príležitosti im gratulujeme k ich odhodlaniu a obetavosti," uviedli vo vyhlásení generálny riaditeľ AMPAS Bill Kramer a prezidentka AMPAS Janet Yangová.



Oznámenie je vyvrcholením rastúcej kampane za kategóriu "najlepších kaskadérskych výkonov" na Oscaroch, pričom zástancovia tvrdia, že prínos umelcov, ktorí riskujú život a zdravie, je rovnako dôležitý ako prínos zvukových majstrov či špecialistov na vizuálne efekty.



Kaskadérska práca je už oceňovaná na niekoľkých prestížnych ceremoniáloch, ako je napríklad udeľovanie Cien Združenia filmových a televíznych hercov - Screen Actors Guild Awards.



AMPAS minulý rok vytvorila novú oscarovú kategóriu za najlepšie obsadenie. Ceny sa začnú udeľovať na 98. ročníku za filmy uvedené do kín v roku 2025.